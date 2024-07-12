戴資穎巴黎奧運籤表出爐！小組賽就碰依瑟儂　4強可能對決安洗瑩

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎將在巴黎奧運迎來生涯「最後一舞」，她以女單第3種子之姿第4度叩關五環殿堂，有機會彌補上屆東京奧運「銀恨」的遺憾，今(12)日籤表出爐，小戴被分在E組，與好友依瑟儂、比利時女將譚蓮妮同組，小組賽得先過依瑟儂這一關，若一路晉級，4強就會碰到南韓頭號種子安洗瑩。

本屆奧運種子序採計到7月9日當周世界排名，戴資穎以9萬2221分穩居第3，僅次於10萬4282分的中國一姐陳雨菲及11萬3217分的南韓球后安洗瑩，鎖定女單第3種子。

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▲巴黎奧運女單分組。（圖／翻攝自IG／badmintalk_com）

本屆女單共39人參賽分成13組，13名種子選手分散在各組，每組3人進行小組循環賽，分組第1進入淘汰賽。頭號種子安洗瑩被分到A組、第2種子陳雨菲到P組。

▲台灣一姐戴資穎。（圖／Badminton photo提供）

榮膺第3種子的戴資穎被分在E組，同組有好友泰國一姐依瑟儂(Ratchanok Intanon)、比利時女將譚蓮妮，小戴必須先過依瑟儂這一關，才能進入淘汰賽，若從小組賽脫穎而出，就可直抵8強；8強對手預估會是東宗與金佳恩之間的勝方，4強很可能與安洗瑩碰頭；安洗瑩的籤表也不輕鬆，她8強恐就得先與日本一姐山口茜對決。

▲台灣一姐戴資穎。（圖／Badminton photo提供）

小戴首次登上奧運得追溯到2012年的倫敦奧運，她年僅18歲，還是天才少女時期，當時止步16強；2016年里約奧運取得並列第9的成績；2021年東京奧運她正值巔峰，可惜在金牌戰敗給中國一姐陳雨菲；本屆巴黎奧運則是她的最後一舞，她自5月在優霸盃女子羽球團體賽亮相過1場後，後續未再參加其他賽事，專心治療左膝傷勢。

巴黎奧運羽球女單重要日程

7月27日

15:20起女子單打分組循環賽

8月5日女單獎牌戰