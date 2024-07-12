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胡智爲手術後重返投手丘連3場無失分　有望下半季重返一軍

▲統一獅胡智為 。（圖／統一獅提供）

▲統一獅胡智爲 。（圖／統一獅提供）

記者歐建智／綜合報導

統一獅胡智爲今年2月因骨刺影響關節軟骨組織剝離，導致游離體掉落在關節腔，造成右手肘發炎，接受棒球生涯中第一次手部手術，從關節腔取出8塊骨頭和軟骨。近期他在二軍出賽再度踏上投手丘，接連3場都繳出無失分，有望在下半季重返一軍，為投手群增強戰力。

胡智爲在年初春訓練習情況及身體狀況調整良好，但右手肘問題一直都是隱憂，他形容那像是未爆彈，「骨刺是投手的宿命，這可能在我旅美時期就存在了，但我不知道什麼時候會復發，也有可能永遠不會發作。」不過在這次春訓中就復發，一次就發炎10天，讓他意識到是時候該開刀處理。

排定過年後開刀，胡智爲手術前做好萬全準備與評估，甚至術後還躺在病床上時就在聯絡復健等相關單位，與醫生確認何時才能正式投入訓練的同時，早已在心理做好後續一切安排。

胡智爲表示，「當時大家都叫我不要急，但我是職業球員，必須要對得起我的身分，那時我對自己的要求就是要在最短時間內回到球場上為球隊貢獻，但老婆會時時刻刻提醒我要按部就班做好每件事。」

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他斟酌計畫中的每件事，比如訓練量與次數多寡，之間會經歷過什麼週期，又會跳過哪些階段，或是直接進入什麼部分，讓他的身體慢慢能夠去應付比賽。

術後兩週拆線完，胡智爲進入計劃訓練，3月底開始傳接球。因為是侵入性治療的清創手術，會破壞深層肌肉組織，也導致手術部位骨頭與肌肉容易沾黏，得先靠防護員拉扯角度伸展放鬆，再憑藉投球訓練適應與延展。

他提到不斷地投球與放鬆，其中難免會感覺不適，但他知道這是計畫內的一環，也保持正面，希望能讓手臂早點回到之前練習的強度。

因為訂定計畫的習慣，胡智爲在找回身手過程中未曾迷茫，「未來的事情本來就是未知，但對於這個未知，我不會感到迷惘，因為我知道我正一步步走向對的位置，也跟訓練員、防護員與復健師討論種種問題，那我對未來就不會有太多忌憚或產生負面想法，因為我會事先預防那些問題發生。」

胡智爲6月底術後首次登板，連續3場都無失分，他表示，在得知要先發時，腦海中就開始有規劃，這三場都有達到他計畫內的目標，也有練習到不同球種，他希望能盡快回到一軍貢獻，跟著球隊一起達到團隊共同設定的目標。

2021年以首輪指名加入統一獅，胡智爲在獅隊效力3年之久，他認為球隊在比賽期間整體都在進步，他說：「陳傑憲隊長一直以來都提倡互相幫助，從前輩們傳到我們中生代，再傳給現在的新生代，好的經驗與新的東西一代代傳承，讓每位球員都能越來越好。」

關鍵字： 中職棒球胡智為

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