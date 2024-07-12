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噴射機降落中台灣！張宗憲回歸老東家夢想家

▲張宗憲與夢想家再續前緣。（圖／夢想家提供）

▲張宗憲與夢想家再續前緣。（圖／夢想家提供）

記者簡名杉／綜合報導

福爾摩沙夢想家球團今(12)日宣布，球隊與自由球員張宗憲達成協議，雙方將在下個球季再續前緣，將披上綠色戰袍面對新球季與新挑戰，張宗憲表示，「新球季的目標只有拿下冠軍！」

自從率領新榮高中拿下冠軍的HBL時期開始，張宗憲就是臺灣籃壇搖擺人的指標性球員，而結束德國、美國楊百翰大學、NBA夏季聯賽、中國CBA職籃以及菲律賓PBL的旅外生涯回台後，他在八年職業生涯中拿下一次超級籃球聯賽(SBL)總冠軍，三次P. LEAGUE+總冠軍，擁有豐富的冠軍經驗。

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張宗憲曾在2019-20球季披上夢想家戰袍征戰東南亞職業籃球聯賽(ABL)，在因疫情暫停的球季中出賽14場比賽，留下場均13.4分、3.2籃板、2.7助攻與1.3抄截的成績。「喜歡夢想家的打球環境，不論是管理階層、教練或是隊友都很有凝聚力，相處起來也很自在。」對於現在的夢想家，張宗憲認為這是支相較ABL時期更年輕且充滿能量的球隊，「自己到了生涯後期，除了繼續提升自己也期望可以帶給球隊更多能量。而夢想家雖然沒有拿過冠軍但陣容很有天賦，希望自己加入後能幫助球隊走的更遠達成奪冠目標。」

「很高興宗憲帶著他的冠軍基因回到夢想家，看好他的經驗、防守強度與意志以及兇悍的態度能帶給球隊更多不一樣的東西。」夢想家總經理韓駿鎧表示，「也相信夢想家能讓宗憲重新展現身手，證明自己。」

「我們等著重新漆上夢想家塗裝的噴射機帶著球隊展翅高飛。」韓駿鎧補充，「球隊面對大環境的很多改變，但對於追逐目標、建築夢想的決心從來沒有改變，期待迎接未來更多的挑戰。」
 

關鍵字： 張宗憲夢想家TPBL

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