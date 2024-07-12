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張育成中職初登場受關注　挑戰旅外球員首打席開轟第一人

▲▼富邦悍將7/11為張育成舉辦加盟記者會，歡迎張育成回到台灣，正式加盟富邦悍將。記者會除了中職會長蔡其昌、富邦育樂陳昭如總經理、富邦悍將林華韋領隊、富邦悍將郭泰源副領隊出席外，張育成也在太太兩個小孩的陪同下出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲張育成加盟富邦悍將記者會。（圖／記者湯興漢攝）

體育中心／綜合報導

「國防部長」張育成昨天（11日）正式加入富邦悍將，今天中職初登場出戰統一獅，眾所期待他的首打席表現，如果首打席開轟將是中職史上旅外球員第一人。

富邦悍將昨天宣布跟張育成簽下以3.5年、總額9250萬元的中職史上最大合約，今天就要在新莊球場迎來他在中職處女秀，很有機會扛下先發4棒、游擊手的位置。

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張育成是繼陳金鋒、胡金龍、林哲瑄、林子偉之後，中職史上第5位具有大聯盟資歷的本土球員，也是在大聯盟表現最優異的台灣野手。因此他在中職首打席表現格外引人關注，會不會打出中職首打席首轟。

中職史上有14位本土球員在中職首場出賽開轟，其中有林旺衛、陳鏞基、林威助、呂明賜、吉力吉撈・鞏冠6人是旅外球員。

張育成今天要挑戰中職第12位生涯首戰首打席打出首轟的球員，前11人分別是1996年統一獅洋砲羅偉、1997年和信鯨洋砲展龍及三商虎洋砲克龍、1998年和信鯨洋砲卡亞力、2004年統一獅劉芙豪、2005年時報鷹洋砲馬力歐、2017年Lamigo桃猿林立、2018年Lamigo桃猿黃敬瑋、林知譽及統一獅江亮緯、2021年富邦悍將王苡丞。

目前締造生涯首戰首打席打出首轟的本土球員中，並沒有旅外球員，張育成今天要挑戰的是史上首位首戰首打席首轟的旅外球員。

面對今天中職首戰，張育成昨日表示，「是很亢奮的感覺，想要幫助球隊。對自己的力量有信心，結果是順其自然，希望投手投好球我打。」

關鍵字： 中職棒球張育成

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