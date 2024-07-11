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雙職籃11隊合併破局　莊瑞雄：明年努力把4隊找回來

▲TPBL職籃選秀順位抽籤，由台北戰神拿下選秀狀元籤 。（圖／TPBL職籃提供）

▲TPBL職籃選秀順位抽籤，由會長莊瑞雄親自抽出各隊選秀順位 。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

TPBL台灣職業籃球大聯盟日前宣布以7隊規模開打，至於其餘4支不參與隊伍，則選擇備戰PLG職籃第5季。今(11日)晚間，7支球團代表在莊瑞雄會長親自抽籤下，確定選秀順序。根據聯盟發言人張樹人透露，「會長莊瑞雄也向7支球團喊話，今年雖然無法湊齊11隊開打，但明年一定會努力把4隊給找回來！」

TPBL今晚在公正人員監證下，由會長莊瑞雄親自抽籤，確定7隊最終選秀順位，由戰神獲得首輪第1順位狀元籤，後續首輪順位依序為攻城獅、夢想家、海神、特攻、戰神、國王。

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根據聯盟發言人張樹人轉述會長莊瑞雄說法，他強調雖然本季無法湊齊11隊開打，但明年一定會努力把4隊找回來！

「2024 TPBL DRAFT」新人選秀會將於7月23日舉行，聯盟將維持先前7支球團的共識，現有外籍生合約可延續至2026年球季結束，而目前沒有外籍生之隊伍，可在註冊4位外籍球員名額之外，額外再簽約1位外籍生作為備用洋將，球員登錄規範以每場登錄3位外籍球員與4節8人次之原則為主，外籍生與外籍球員共用名額限制。

▲TPBL職籃選秀順位抽籤，由台北戰神拿下選秀狀元籤 。（圖／TPBL職籃提供）

▲TPBL職籃今日會長莊瑞雄與7支球團代表會面 。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： TPBL職籃選秀台灣職業籃球大聯盟莊瑞雄選秀狀元台籃

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