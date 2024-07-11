東奧摘銅一戰成名！黃筱雯花都再戰　專注比賽先不想逛街

▲專訪巴黎奧運拳擊國手黃筱雯。（圖／記者李毓康攝）

記者簡名杉／台北報導

在東京奧運摘下銅牌一戰成名的台灣女子拳擊好手黃筱雯，將於今年再度出征巴黎奧運，第二度站上奧運舞台之前，爭奪奧運門票的歷程卻一波三折，直到最後一次奧運資格賽才正式叩關奧運，她直言，「放下心中大石！」平常愛打扮的黃筱雯，將前往「時尚之都」參與盛會，她透露奧運開幕後第一天就會迎接自己的比賽，會把心思先放在比賽，希望比完賽有機會去朝聖著名的「艾菲爾鐵塔」！

談到奧運前的備戰，黃筱雯透露會到日、韓等亞洲國家，做最後的集訓，加上韓國那邊有一個訓練營，會廣邀亞洲各地的拳擊好手到那邊訓練，自己的劣勢剛好就是對戰亞洲選手，希望能在訓練營當中改善、調整，汲取經驗。

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▲專訪巴黎奧運拳擊國手黃筱雯。（圖／記者李毓康攝）

今年奧運的門票直到最後一次奧運資格賽才確定到手，黃筱雯透露，自己在去年亞運跟今年初的奧運資格賽的時候，自己有點「過度想要」，所以導致自己比賽時發揮的綁手綁腳，沒有展現出最佳水準，加上看到其他隊友都陸續拿到參賽資格，「獨缺自己」的感覺，讓她壓力很大，直到最後一次奧運資格賽，沒辦法再顧慮太多，所以把握住最後一次機會放開來打，也剛好遇到自己打法佔優勢的對手，在場上發揮出自己水準，最後才成功搭上奧運末班車。

談到自己正式拿下奧運門票那一瞬間，黃筱雯直言，「有一種心中大石放下的感覺！」她坦言可能自己已經被那顆「大石」壓抑太久，她也指出拿下奧運資格只是一個開始，因為奧運已經近在眼前，要趕快轉換心情成「備戰模式」。

▲專訪巴黎奧運拳擊國手黃筱雯。（圖／記者李毓康攝）

生涯第二度將踏上五環舞台，黃筱雯坦言，前一次參加奧運因為是自己的第一次，所以希望表現更多給大家看，歷經前一次奧運的洗禮，希望自己可以更沉穩，在場上的發揮也不要再那麼緊張，不過黃筱雯也說，能進軍奧運就是件不容易的事，跟那些世界級高水準的選手較量，是一個不錯的經驗，希望自己能有穩定發揮。

▲專訪巴黎奧運拳擊國手黃筱雯。（圖／記者李毓康攝）

難得到「時尚之都」參加體育界盛會，黃筱雯卻強調自己的心思都放在比賽，她點出以往自己的賽程通常都在比賽後段，但這次賽程卻要「打頭陣」，所以先專心準備比賽，比完賽之後有空閒的時間，希望能到處去走走，朝聖著名的艾菲爾鐵塔。