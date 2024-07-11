替補前鋒「絕殺」！英格蘭氣走荷蘭連2屆晉歐國盃決賽

can’t get over this goal. the turn, the finish. outrageous just outrageous.



Ollie Watkins, take a bow pic.twitter.com/TXhWkbOV9U — (@HawkesM08) July 10, 2024

記者簡名杉／綜合報導

▲英格蘭替補前鋒沃特金斯踢進絕殺。（圖／達志影像／美聯社）

2024歐洲國家盃足球錦標賽4強賽最終戰，由「橙衣大軍」荷蘭交鋒「三獅軍團」英格蘭，爭奪決賽末班車，本場比賽荷蘭在第7分鐘就先馳得點，然而英格蘭隊長凱恩(Harry Kane)很快藉由12碼罰球追平，兩隊就此陷入僵局，直到正規時間結束前1分鐘，第81分鐘替補上陣的英格蘭前鋒沃特金斯(Ollie Watkins)轉身折射「絕殺」，成為英格蘭以2比1氣走荷蘭的大英雄，也幫助英格蘭連兩屆歐國盃進軍決賽。

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「橙衣大軍」於開賽7分鐘就有斬獲，中場西蒙斯(Xavi Simons)直接在右側禁區外一步起腳遠射，足球應聲入門，為橙衣大軍先馳得點，然而開心不到10分鐘，「三獅軍團」第14分鐘就作出反擊，英格蘭隊長凱恩射門遭荷蘭後衛鄧弗里斯(Denzel Dumfries)犯規，經過VAR系統審視之後，裁判判給英格蘭12碼罰球，而肯恩穩穩把握住，率隊追平。

雙方接著雖偶有攻勢，但都沒有再進球，僵局直到正規時間結束前1分鐘才打破，英格蘭第81分鐘換上場替補隊長凱恩上陣的前鋒沃特金斯，於門框右側接到傳球，他直接翻身折射，在比賽最後階段為英格蘭踢進超前一球。

Ollie Watkins: "I never thought I'd play at a EURO with England." #EURO2024 | #NEDENG pic.twitter.com/WDE0wWZ27K — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 10, 2024

「真的太不可思議了！我已經等這一刻等了好幾個星期、好幾個星期了！」賽後沃特金斯痛哭直言，「為了走到今天這個時候，我付出了很多努力，我很感激能得到這個機會，並牢牢把它抓住，我真的感到非常高興！」

▲英格蘭替補前鋒沃特金斯踢進絕殺。（圖／達志影像／美聯社）

雖然連兩屆叩關決賽，不過英格蘭本屆賽事表現並不突出，因此收到許多球迷罵聲，英格蘭主帥索斯蓋特(Gareth Southgate)指出，「這場比賽展現出更現代的英格蘭球風，同時也向大家展現出球隊韌性。」

他同時大讚獲勝功臣沃特金斯，「他每天都這樣訓練，他為這一刻訓練了很久，無論多麼沮喪都一樣，今晚就是一個很好的例子，球員們相互支持，他們相處得非常融洽。」