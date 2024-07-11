經典賽感受台灣球迷氣氛　張育成談返台關鍵：大聯盟沒有遺憾

▲▼富邦悍將7/11為張育成舉辦加盟記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊舒帆／台北報導

張育成11日出席富邦悍將加盟記者會，今年決定結束美職生涯，返台投入中職，他坦言，「在大聯盟已經沒有遺憾。」而且下半季返台馬上投入實戰，12日將在新莊主場亮相。

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張育成坦言，「我在國外比較不開心，雖然有信仰在，想回來就是想要開心喜樂打球，回到台灣想要展現最好的自己，不想辜負自己期望，好好準備比賽。」

被問及在大聯盟有沒有遺憾，他坦言，「在大聯盟沒有遺憾，有的話就不會回來，既然決定回來都沒有遺憾，自己覺得也差不多了。如果還在美國的話，在小聯盟沒人在看，很浪費自己的生涯，畢竟運動員生涯不長久，回來台灣展現自己就好。」

鼓勵後輩「美國夢」，張育成提建言，「要想清楚，不可能每次都靠翻譯交流，溝通會有差異，只想跟他們說，國外是可以去闖，但要拿出打棒球一開始的心情去面對，沒有一個人認識你，大家都把你當對手，要自己面對所有。」

張育成坦言，「打完經典賽就感受到台灣的熱情，與美國的差別。」回到中職所受到的關注有壓力，不過他認為，「大家充滿期待就會有關注，這是好事，做好自己本份不用在意結果，每天都有進步就是最重要的。」

張育成在與主持人錢定遠訪談過程中，提到自己在美國沒有完全發揮實力，他受訪時進一步解釋，「感覺在美國沒有放開，可能太安靜，聽到太多心裡的聲音。」不少隊友都期待與他在場上見面，他說，「很期待在球場見到他們，有很多經典賽戰友也很想見面。」