張育成月薪不公布保證史上最高　悍將協助他成為「新莊人」

▲▼張育成加盟富邦悍將記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將為網羅狀元郎張育成，近半年多次接觸，最後展現最大誠意簽下史上最大約3.5年、總值9250萬元的合約。

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富邦悍將副領隊陳昭如透露，去年在日本看亞冠賽時，與張育成全家在東京會面過，悍將確定握有狀元籤後，今年一月與張育成和其經紀代表吃過飯，開始對他有更多的認識，當時他在美職還有機會，也祝福他在大聯盟有好的發展。

張育成陸續在春訓及小聯盟期間受傷，除了關心他的傷勢之外，悍將也持續釋出善意，陳昭如透露自己在5月底到美國期間，多次聯繫他，並且比較有共識，也協助他報名選秀。

端出大合約前，隊內做出不少對張育成的進階數據分析，陳昭如坦言，張育成在大聯盟的表現守優於攻，是很全面的野手，也是每天可以上場的球員，運動能力很好，打擊能力在中職應是無庸置疑。張育成在美國是3A與大聯盟之間的球員，留在美國也是有發展機會，所以必須端出有誠意的合約。

在談約過程中，陳昭如感受到張育成是很熱情的球員，可以用他正向的力量感染隊友，目前悍將陣中有很多年輕球員，例如董子恩、王念好等，都會受到他正面的影響。此外，張育成非常重視家人，因此也已經請球團協助他成為新北人，幫助他成為「新莊人」。

合約總值為9250萬元，針對合約細節，陳昭如表示，「月薪尊重球員不便透露，可以說的是，不管是合約總值，實際的月薪，年約的總值都是史上最高，也包含激勵獎金，包含個人表現及獎項。」

▲▼張育成加盟富邦悍將記者會。（圖／記者湯興漢攝）