想家了！張育成思考一年半回台灣　選99號因為嚮往賈吉

▲張育成加盟富邦悍將穿99號 。（圖／翻攝自富邦悍將TWITCH）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將11日為「狀元郎」張育成舉辦加盟記者會，公布複數年合約3.5年，合約總值9250萬元，成為史上最大約。張育成選定背號99號，他透露原因是嚮往洋基重砲賈吉(Aaron Judge)，與他同背號。

張育成在大聯盟征戰多年，去年經典賽為國家隊效力，返台比賽感受台灣球迷熱情，不再孤單。近年在大聯盟無法穩定出賽，屢屢遇到受傷等挫折，讓他興起回家念頭。

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張育成表示，「打完經典賽就感受到台灣的熱情，與美國的差別，去年就跟家人討論過，所以有一年半左右時間思考要不要回來中職。想了很久之後，今年在美國看能不能回到大聯盟，但遇到很多挫折和受傷，我還是二話不說決定回來。」

對於獲得史上最大約，張育成表示，「感謝總經理給我這麼棒的合約，讓我打出好成績，給球迷很棒的回憶。」

談到選擇99號的原因，張育成表示，「其實我滿嚮往賈吉，稍微認識他，場上態度品行都很好，又很客氣，選擇背號原因之一是他。」

張育成原本想選18號，因為生日也是18號，他表示，「其實99號也是隱藏18號，9加9是18號。而且18號球隊已經有人，年輕好手（黃）保羅，他是未來悍將最好投手，也是中華隊好投手。」

但選擇99號是教練陳連宏的背號，張育成則說，「我會好好擁抱他！」