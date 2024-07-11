運動雲

>

快訊／張育成加盟富邦悍將！披上99號戰袍

▲▼富邦悍將7/11為張育成舉辦加盟記者會，歡迎張育成回到台灣，正式加盟富邦悍將。記者會除了中職會長蔡其昌、富邦育樂陳昭如總經理、富邦悍將林華韋領隊、富邦悍將郭泰源副領隊出席外，張育成也在太太兩個小孩的陪同下出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲富邦悍將7/11為張育成舉辦加盟記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將在今年選秀會選上「狀元郎」張育成，他在下半季初馬上加入戰力，11日悍將球團舉辦加盟記者會，公佈99號背號。

張育成披上99號富邦悍將球衣，投入下半季成為即戰力，本周起已經在新莊棒球場自主訓練，12日初登場和新莊主場球迷見面，目前預售票已經售出8千多張。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中職聯盟會長蔡其昌受邀出席記者會，他表示，「站在球迷立場不希望育成回來，站在會長身份則歡迎他回來。可以為比賽帶來強度，也讓賽事更精彩。歡迎育成歸來，相信富邦球迷都希望他全壘打多打幾支，希望可以打10支。」

領隊林華韋表示，「這一刻是我想就是中職發展史的歷史時刻，見證育成加盟悍將的儀式，看了育成的影片熱血沸騰，離開家鄉久了，總有想家時候。去年知道他有想法後，就邀請他回來，今年6月他同意了，當然成為選秀狀元，育成加入可以增加悍將實力，也能提升國內棒球水準實力。」

林華韋號召球迷進場看張育成比賽，他說：「希望球迷可以進入新莊球場，他即將在明天悍將主場出賽，大巨蛋系列賽，也可以看到他的英姿，希望球迷踴躍進場支持。」

▲▼富邦悍將7/11為張育成舉辦加盟記者會，歡迎張育成回到台灣，正式加盟富邦悍將。記者會除了中職會長蔡其昌、富邦育樂陳昭如總經理、富邦悍將林華韋領隊、富邦悍將郭泰源副領隊出席外，張育成也在太太兩個小孩的陪同下出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼富邦悍將為張育成舉辦加盟記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼富邦悍將7/11為張育成舉辦加盟記者會，歡迎張育成回到台灣，正式加盟富邦悍將。記者會除了中職會長蔡其昌、富邦育樂陳昭如總經理、富邦悍將林華韋領隊、富邦悍將郭泰源副領隊出席外，張育成也在太太兩個小孩的陪同下出席。（圖／記者湯興漢攝）
 

關鍵字： 棒球富邦悍將張育成中職簽約

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／史上最大約！張育成加盟富邦合約3.5年總值9250萬元

快訊／史上最大約！張育成加盟富邦合約3.5年總值9250萬元

快訊／2屆FMVP雷納德退出美國夢幻隊　新科冠軍後衛遞補

快訊／2屆FMVP雷納德退出美國夢幻隊　新科冠軍後衛遞補

快訊／張育成加盟富邦悍將！披上99號戰袍

快訊／張育成加盟富邦悍將！披上99號戰袍

郭俊麟完封「回台代表作」　餅總談陳鏞基早退原因

郭俊麟完封「回台代表作」　餅總談陳鏞基早退原因

「原本要幫潘威倫奪勝」　郭俊麟首場完封：真的沒想過

「原本要幫潘威倫奪勝」　郭俊麟首場完封：真的沒想過

味全推3洋投對兄弟　徐若熙本周調往牛棚支援

味全推3洋投對兄弟　徐若熙本周調往牛棚支援

想家了！張育成思考一年半回台灣　選99號因為嚮往賈吉

想家了！張育成思考一年半回台灣　選99號因為嚮往賈吉

捷克棒球週！U23中華培訓隊不敵日本奪銀牌

捷克棒球週！U23中華培訓隊不敵日本奪銀牌

郭永維10局再見高飛犧牲打　台鋼氣走富邦中止3連敗

郭永維10局再見高飛犧牲打　台鋼氣走富邦中止3連敗

NBA預計簽下「破天價」轉播合約　11年2.5兆元

NBA預計簽下「破天價」轉播合約　11年2.5兆元

熱門新聞

快訊／史上最大約！張育成加盟富邦合約3.5年總值9250萬元

快訊／2屆FMVP雷納德退出美國夢幻隊　新科冠軍後衛遞補

快訊／張育成加盟富邦悍將！披上99號戰袍

郭俊麟完封「回台代表作」　餅總談陳鏞基早退原因

「原本要幫潘威倫奪勝」　郭俊麟首場完封：真的沒想過

味全推3洋投對兄弟　徐若熙本周調往牛棚支援

讀者回應

﻿

熱門新聞

1史上最大約！張育成加盟富邦3.5年9250萬

22屆FMVP雷納德退出美國夢幻男籃！

3張育成加盟富邦悍將！披上99號戰袍

4郭俊麟代表作　陳鏞基早退原因

5原本幫潘威倫　郭俊麟完封沒想過

最新新聞

1教頭：最後再打日本，冠軍會是我們的

2張育成「髒辮」造型問過吉力吉撈

3瓊斯盃男女籃「同工不同酬」挨轟歧視　教育部：再發生扣減補助款

4美國男籃熱身賽首戰險輸　AD領軍逆轉

5大聯盟沒有遺憾　張育成：展現自己

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

戴資穎PO「露肚中空造型」美照　時尚魅力3小時吸引18萬人按讚

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

延平高中女投張子文飆K　穀保倒戈為她應援喊三振

戴資穎「最美反差」洋裝照曝光　粉絲直呼戀愛了：還以為是昆凌

【女籃】從小被「鴨鴨」養大　台元美女球員林文佑享受打球不忘家業

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366