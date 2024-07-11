快訊／張育成加盟富邦悍將！披上99號戰袍

▲富邦悍將7/11為張育成舉辦加盟記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將在今年選秀會選上「狀元郎」張育成，他在下半季初馬上加入戰力，11日悍將球團舉辦加盟記者會，公佈99號背號。

張育成披上99號富邦悍將球衣，投入下半季成為即戰力，本周起已經在新莊棒球場自主訓練，12日初登場和新莊主場球迷見面，目前預售票已經售出8千多張。

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中職聯盟會長蔡其昌受邀出席記者會，他表示，「站在球迷立場不希望育成回來，站在會長身份則歡迎他回來。可以為比賽帶來強度，也讓賽事更精彩。歡迎育成歸來，相信富邦球迷都希望他全壘打多打幾支，希望可以打10支。」

領隊林華韋表示，「這一刻是我想就是中職發展史的歷史時刻，見證育成加盟悍將的儀式，看了育成的影片熱血沸騰，離開家鄉久了，總有想家時候。去年知道他有想法後，就邀請他回來，今年6月他同意了，當然成為選秀狀元，育成加入可以增加悍將實力，也能提升國內棒球水準實力。」

林華韋號召球迷進場看張育成比賽，他說：「希望球迷可以進入新莊球場，他即將在明天悍將主場出賽，大巨蛋系列賽，也可以看到他的英姿，希望球迷踴躍進場支持。」

▲▼富邦悍將為張育成舉辦加盟記者會。（圖／記者湯興漢攝）



