「舉重女神」郭婞淳領銜拚衛冕　台灣3女將挑戰巴黎奧運

▲郭婞淳。（圖／記者杜奕君攝）

記者游郁香／綜合報導

「舉重女神」郭婞淳3年前在東京奧運摘下女子59公斤級金牌，她微笑倒在奧運Logo的那一幕，至今仍令國人印象深刻，但在最高殿堂摘金後，她這3年卻飽受傷勢纏身，巴黎奧運的衛冕之路充滿挑戰。東奧女子64公斤級銅牌得主陳玟卉，則因本屆量級縮減，轉戰71公斤級，她立下「超越自己」的目標。

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▲「舉重女神」郭婞淳在東京奧運舉重女子59公斤量級拿下金牌。（圖／路透）

我國本屆巴黎奧運有3名女將參賽，30歲的「舉重女神」郭婞淳以衛冕者之姿參加女子59公斤級賽事，她曾保有此量級抓舉、挺舉和總和的世界紀錄，但她近3年飽受腰傷和腿傷纏身，北韓選手金日景去年杭州亞運以抓舉111公斤刷新紀錄；中國名將羅詩芳則在今年世界盃締造總和248公斤超越郭婞淳的247公斤。

郭婞淳日前受訪時談到傷勢反覆的狀況，忍不住紅了眼眶，「有時狀況調整很好，但後續又因為腰傷導致狀態不如預期，反覆的狀況比較多。」她坦言，今年奧運的挑戰會比過去更艱難。

▲陳玟卉。（圖／中華奧會提供）

而在東奧奪銅的64公斤級好手陳玟卉，此次因量級縮減，增重轉戰71公斤級，她立下「超越自己」的目標，「如何把體重實質轉化成肌力及場上表現，自己還是花了不少時間努力才能達成。」她的兩大勁敵中國廖桂芳、北韓宋國香都未參加巴黎奧運，因此最大對手可能是來自美國的里維絲以及厄瓜多帕拉修絲。

▲「舉重精靈」方莞靈（中）。（圖／GATE Sports Agency 提供）

「舉重精靈」方莞靈上屆東奧則在女子49公斤級拿下第4名，差點就登上頒獎台，她這兩年雖也受到傷勢困擾，仍在今年世界盃繳出抓舉84公斤、挺舉108公斤、總和192公斤，突破個人生涯最佳紀錄並鎖定巴黎奧運資格，將連2屆叩關五環殿堂。

巴黎奧運舉重重要日程

8月8日01:30起 女子49公斤級方莞靈

8月8日21:00起 女子59公斤郭婞淳

8月10日01:30起 女子71公斤－陳玟卉