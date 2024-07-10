梅西16年前抱著的西班牙男嬰　竟成歐國盃史上最年輕進球者

At 16 years old, Lamine Yamal is the youngest player to ever score at the Euros - a once in a lifetime feat.



His other achievement? A baby photo with Lionel Messi.



“It’s a one-in-a-million chance that this could happen,” Joan Monfort, the original photographer said about Yamal… pic.twitter.com/EAVIw37xUX — The Athletic (@TheAthletic) July 9, 2024

記者游郁香／綜合報導

西班牙今(10)日在歐國盃4強以2比1力克強敵法國，挺進最終決賽，年僅16歲11個月27天的西班牙前鋒亞馬爾(Lamine Yamal)，在上半場第21分鐘率先破網，成為歐國盃史上最年輕的進球者，刷新多項紀錄，不過他有一項更特殊的成就，他是球王梅西(Lionel Messi)2007年拍攝慈善月曆時抱著的男嬰。

Yep, that's a six-month old Lamine Yamal with a 20-year-old Lionel Messi at a photoshoot in the Camp Nou.



At least now we know where the teenager gets his powers from #ESPFRA #EURO2024 pic.twitter.com/ZpHVlElUBO — DW Sports (@dw_sports) July 9, 2024

2007年7月13日出生的亞馬爾，即將迎來17歲生日，來自西甲豪門巴塞隆納青訓營的他，去年4月首度登上西甲聯賽，接著9月首次代表成年國家隊出戰國際賽。不到1年的時間，他已成為西班牙的關鍵球員，他在歐國盃4強賽率先進球，5戰累計3助攻、1進球，幫助無敵艦隊前進最終決賽。

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▲西班牙16歲天才前鋒亞馬爾。（圖／達志影像／美聯社，下同）

16歲11個月27天的亞馬爾，成了歐國盃史上最年輕的進球者，他還有另一項特殊成就，他是堪稱「巴薩之神」的球王梅西，2007年拍攝慈善月曆時抱著的男嬰，亞馬爾剛出生沒幾個月就「同框」後來的8屆金球獎得主梅西，這張照片在社群媒體上瘋傳，引起熱議。

拍攝這張照片的攝影師蒙福特(Joan Monfort)驚呼，「這樣的事情發生，是100萬分之1的機會，真是太幸運了。」

蒙福特捕捉了2007年12月，20歲的梅西眼神溫柔看向自己懷抱的6個月大男嬰亞馬爾，當時梅西才進入職業生涯4年多，剛開始嶄露頭角，身邊有多名巨星前輩，如小羅(Ronaldinho)、艾托奧(Samuel Eto)、亨利(Thierry Henry)等人。命運之神巧妙的安排，梅西當時抱著的嬰兒後來也加入巴薩青訓營拉瑪西亞，並在去年升上一線隊。

蒙福特說，「這真是令人難以置信。那時沒人能想到這嬰兒會成為他現在的樣子，你也不知道梅西會成為他所成為的人。」

這張梅西與亞馬爾的照片，被刊登在巴塞隆納俱樂部基金會和加泰隆尼亞報紙《Diario Sport》聯合發行的2008年慈善月曆中，籌集的資金捐給了包括聯合國兒童基金會(UNICEF)和加泰羅尼亞數個非政府組織(NGO)的慈善機構。