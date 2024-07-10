溫網詹皓晴女雙16強止步　謝淑薇拚4強門票

▲謝淑薇 。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

台灣網球好手詹皓晴與俄羅斯搭檔庫德梅托娃今天在溫網女雙16強賽，以1比6、2比6不敵捷克卡雷茨科娃與德國席格門；謝淑薇與比利時搭檔梅丹斯晚間將在女雙8強出擊，力拚4強。

謝淑薇過去曾在2013、2019、2021、2023年溫布頓網球錦標賽4度捧起女雙金盃，包括今年3連勝在內，至今已締造溫網跨季21連勝。

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榮膺女雙頭號種子的謝淑薇與梅丹斯（Elise Mertens）今晚將在8強賽上陣，與美國組合高夫（Coco Gauff）與皮古拉（Jessica Pegula）爭奪4強席次，謝淑薇稍作休息後，還將與波蘭選手傑林斯基（Jan Zielinski）在混雙16強合體出擊。

另外，詹皓晴與庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）凌晨在女雙16強賽出戰第8種子的卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）與席格門（Laura Siegemund）。

「台俄聯軍」首盤第3局遭破發後，後續發球局接連失守，以1比6將首盤拱手讓人，次盤一度陷入1比4落後，儘管試圖追趕，並在盤末化解對手1個賽末點，但最終仍無功而返，最終以2比6落敗，詹皓晴結束溫網之旅，接下來將備戰巴黎奧運。