希臘男籃進奧運大功臣！　「字母哥」擔任掌旗官

▲「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)擔任本次奧運希臘代表團掌旗官。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

日前率領希臘男籃突破資格賽，成功奪得奧運男籃門票的「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)，將擔任奧運開幕式希臘代表團掌旗官，他表示十分榮幸。

據《Yahoo Sport》報導，希臘奧委會今（10日）宣布，將由安戴托昆波和3屆奧運競走國手德里斯比奧蒂(Antigoni Drisbioti)擔任希臘掌旗官，並且作為奧運起源地，希臘也是所有國家中首位進場，這也代表安戴托昆波與德里斯比奧蒂是整個遊行團隊的領頭。

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安戴托昆波在NBA獲得多項榮譽，包含8次NBA全明星、2次年度MVP、1次最佳防守球員，以及1次NBA總冠軍，並多次代表希臘參加國際賽，也在今年率領希臘睽違16年再度打進奧運，當時他在賽後表示，「這真是不可思議，我從小時候就一直想打奧運。」

29歲的安戴托昆波是希臘男籃打進奧運的大功臣，因此不少人看好他成為本次希臘代表團掌旗官，他也在日前表示，「那會感到非常榮幸，在奧運上聚集世界上最好的運動員，那些39、40歲的人他們仍會參加奧運，所以你能明白這代表著什麼。

「能夠參加我的第1次奧運，並且擔任掌旗官就太好了，如果不是也沒關係，我只是很高興，很高興我有一個很好的教練團隊、1支好的球隊。我參加奧運只想去競爭、保持健康，正如教練所說，我會享受每一刻，因為你永遠不知道人生會發生什麼。」