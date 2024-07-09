運動雲

>

王維中生涯首度120局？葉總：他沒問題！

▲▼味全龍王維中。（圖／味全龍提供）

▲味全龍王維中。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍「龍王」王維中於6月底降至二軍，將於10日回到一軍先發，對戰統一獅，上半季他已經投滿60局，超過先發投手基本門檻120局的一半，龍隊總教練葉君璋認為，他今年要投滿120局沒問題。

王維中原定9日就會先發，不過改為郭郁政提前一天上陣，葉總解釋，王維中之前做重訓扭到手，讓他多休息一天，郭郁政原訂10日先發，提前到今天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王維中上半季穩定出賽，目前累計12場、60.2局，防禦率3.26，有機會超過2021年單季100.1局，達到先發投手120局的標準。葉總表示，「只要他保持健康，投滿120局沒問題！看得出來他狀況越來越好，身體狀況也越來越適應。」

王維中上一次單季超過120局是2018年效力韓職期間，葉總在訪問過程中轉頭問王維中韓職那一年投幾局，王維中回應，「142局！」葉總馬上告訴媒體，「120局OK啦！」

王維中以洋將身份加盟韓職NC恐龍，該年累計7勝10敗，累計141.2局，也是目前為止生涯單季最多局的一季，隔年重返美職以後援身份出賽，直到2021年重返中職第一個完整球季，才再度投滿100局。

關鍵字： 味全龍龍王王維中一軍回歸中職

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／新職籃參賽隊「再減1」　台南台鋼獵鷹宣布加入PLG陣營

快訊／新職籃參賽隊「再減1」　台南台鋼獵鷹宣布加入PLG陣營

快訊／台鋼獵鷹轉戰PLG職籃　陳建州：看見永續經營決心

快訊／台鋼獵鷹轉戰PLG職籃　陳建州：看見永續經營決心

新職籃聯盟分裂11隊少3隊　錢薇娟：碰撞的過程只能溝通

新職籃聯盟分裂11隊少3隊　錢薇娟：碰撞的過程只能溝通

喬治自爆「幾乎加盟勇士」　批快艇2年19億報價太不尊重人

喬治自爆「幾乎加盟勇士」　批快艇2年19億報價太不尊重人

新聯盟破局！勇士、領航猿未交意向書無法開會　PLG第4隊引關注

新聯盟破局！勇士、領航猿未交意向書無法開會　PLG第4隊引關注

天使明星三壘手復出　164轟重砲沙諾慘遭DFA

天使明星三壘手復出　164轟重砲沙諾慘遭DFA

莊瑞雄就任新聯盟會長提4個期許　PLG 3隊卻拋「退出」震撼彈

莊瑞雄就任新聯盟會長提4個期許　PLG 3隊卻拋「退出」震撼彈

蔡鎮宇穿短球褲惹議　球團溝通別再穿避免突兀

蔡鎮宇穿短球褲惹議　球團溝通別再穿避免突兀

羅昂先發盼率領獅隊止敗　兄弟挑戰4連勝回洲際捍衛主場

羅昂先發盼率領獅隊止敗　兄弟挑戰4連勝回洲際捍衛主場

快訊／陳建州有望大復活！　感謝3隊守護、捍衛PLG職籃

快訊／陳建州有望大復活！　感謝3隊守護、捍衛PLG職籃

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

熱門新聞

快訊／新職籃參賽隊「再減1」　台南台鋼獵鷹宣布加入PLG陣營

快訊／台鋼獵鷹轉戰PLG職籃　陳建州：看見永續經營決心

新職籃聯盟分裂11隊少3隊　錢薇娟：碰撞的過程只能溝通

喬治自爆「幾乎加盟勇士」　批快艇2年19億報價太不尊重人

新聯盟破局！勇士、領航猿未交意向書無法開會　PLG第4隊引關注

天使明星三壘手復出　164轟重砲沙諾慘遭DFA

讀者回應

﻿

熱門新聞

1新職籃剩7隊　獵鷹宣布加入PLG陣營

2獵鷹轉戰PLG職籃　陳建州看見決心

3新職籃少3隊　錢薇娟發聲了

4喬治爆幾乎加盟勇士　批快艇不尊重人

5新聯盟破局！PLG第4隊引關注

最新新聞

1PLG選秀順位公布　鋼鐵人獲狀元籤

2籃協再回應女籃出賽費爭議

3王維中120局？葉總：沒問題！

4大巨蛋跨欄抗議　餅總：爭取判決

5馬許：「大谷就像是我的哥哥」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

超魔性洗腦！有人能告訴我歌詞嗎？ #台鋼雄鷹 #應援曲 #布農族 #原住民

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

延平高中女投張子文飆K　穀保倒戈為她應援喊三振

19年歷經風雨！彭政閔落淚　轉換身份幫助球員

張嗣漢、錢薇娟雙職籃會長合體現身　新職籃合併議題一概不回應

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366