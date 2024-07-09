王維中生涯首度120局？葉總：他沒問題！

▲味全龍王維中。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍「龍王」王維中於6月底降至二軍，將於10日回到一軍先發，對戰統一獅，上半季他已經投滿60局，超過先發投手基本門檻120局的一半，龍隊總教練葉君璋認為，他今年要投滿120局沒問題。

王維中原定9日就會先發，不過改為郭郁政提前一天上陣，葉總解釋，王維中之前做重訓扭到手，讓他多休息一天，郭郁政原訂10日先發，提前到今天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王維中上半季穩定出賽，目前累計12場、60.2局，防禦率3.26，有機會超過2021年單季100.1局，達到先發投手120局的標準。葉總表示，「只要他保持健康，投滿120局沒問題！看得出來他狀況越來越好，身體狀況也越來越適應。」

王維中上一次單季超過120局是2018年效力韓職期間，葉總在訪問過程中轉頭問王維中韓職那一年投幾局，王維中回應，「142局！」葉總馬上告訴媒體，「120局OK啦！」

王維中以洋將身份加盟韓職NC恐龍，該年累計7勝10敗，累計141.2局，也是目前為止生涯單季最多局的一季，隔年重返美職以後援身份出賽，直到2021年重返中職第一個完整球季，才再度投滿100局。