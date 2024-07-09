17歲杜克天才差點扳倒美國夢幻隊　詹皇熱擁NBA明年狀元大熱門

LeBron James shows Cooper Flagg love after the 17-year-old Duke commit finished a breakaway dunk during USA Basketball training camp scrimmage pic.twitter.com/5aPw8Lmtmw — Ben Golliver (@BenGolliver) July 7, 2024

記者游郁香／綜合報導

美國夢幻男籃今(9)日與靶子隊進行練習賽，年僅17歲的杜克大學新生弗拉格(Cooper Flagg)表現驚豔全場，他在9屆全明星長人戴維斯(Anthony Davis)面前砍三分，隨後又在遭嚴防下補籃得分，一度率靶子隊在比賽最後不到2分鐘以69比68超前，天王詹姆斯(LeBron James)賽後熱情擁抱他。

Cooper Flagg is the real deal pic.twitter.com/Os1d0bbP71 — Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) July 8, 2024

身高6呎9吋(約205公分)的弗拉格成為美國隊訓練營的「焦點人物」，這位17歲的杜克前鋒，是自2013年的「聰明哥」史馬特(Marcus Smart)和麥格德瑪特(Doug McDermott)後，首位獲邀參加美國隊訓練營的大學生。

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Cooper Flagg recovers for the slam



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弗拉格是2022年美國U17世界盃冠軍成員之一，上季被評為奈史密斯學院年度最佳球員，也是2025年NBA選秀狀元熱門人選，他在這3場靶子隊與夢幻隊的練習賽中表現出色，也是場上最穩定的球員之一。

▲17歲杜克新生弗拉格入選美國男籃靶子隊。（圖／達志影像／美聯社）

弗拉格在今日比賽最後不到2分鐘，先是迎著5度入選年度最佳防守陣容的明星長人戴維斯砍三分，接著再完成高難度的補籃，率靶子隊以69比68超前夢幻隊1分，可惜他隨後錯失罰球，加上「奪命書生」布克(Devin Booker)及「大鎖」哈樂戴(Jrue Holiday)接連飆進三分，夢幻隊才以1分險勝。

靶子隊成員、熱火新一代「飄髮哥」小哈奎茲(Jaime Jaquez Jr.)透露，弗拉格在戴維斯面前砍外線，是為了「報復」昨(8)日比賽被對方搧鍋，「Cooper簡直打瘋了，他的表現太出色了。」

▲17歲杜克新生弗拉格是2025年選秀狀元大熱門之一。（圖／達志影像／美聯社）

靶子隊的主帥也是魔術教頭莫斯利(Jamahl Mosley)大讚，弗拉格對自己非常有信心，不怕面對困難，「我認為對於年輕人來說，特別是他這個年紀的人來說，這真的很重要。」

弗拉格面對星光熠熠的美國夢幻隊，出奇冷靜且毫無懼色，他淡定表示，「一旦比賽開始，我永遠只想贏。我就是個競爭者，這是最重要的。與他們同場確實需要一些調整，但同時我只是打籃球並且努力學習。」

賽後美國夢幻隊天王詹姆斯熱情擁抱弗拉格，這位17歲天才小將此戰曾在與詹皇對位時，嘗試切入取分，雖然沒得手，但他膽識過人，暴扣、砍外線樣樣難不倒他。