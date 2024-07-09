奧運資格賽輸給字母哥後　祖巴奇、薩里奇在希臘酒吧和人打架

NBA players Ivica Zubac & Dario Saric were involved in a bar fight near Athens, Greece early this morning (around 5:30 AM local time) — following their game (Team Croatia) against Greece.

Much of the confrontation was caught on video.

At one point, another man seems to put Saric… pic.twitter.com/Y72trC76Mn — michael j. babcock (@mikejbabcock) July 8, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

克羅埃西亞男籃在巴黎奧運男籃資格賽，不敵「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)帶領的希臘，未能拿下前進巴黎奧運門票，賽後還傳出陣中快艇中鋒祖巴奇(Ivica Zubac)以及剛與金塊簽下2年合約的薩里奇(Dario Saric)與人發生激烈衝突。

根據《TMZ》報導描述，當地時間早上5點30分，在希臘雅典附近一間酒吧，祖巴奇與人發生爭執，幾名看似是保全的人衝上來從背後抓住他，混亂中薩里奇衝入人群試圖幫助他，被另一名工作人員推開。爭鬥過程中還有一名男子將薩里奇「鎖喉」並壓倒在地，祖巴奇被一名男子大喊要冷靜，隨後祖巴奇真的就冷靜下來，舉起雙手後退。

據目擊者表示，事件爆發非常突然，不清楚導火線是什麼，現場似乎沒有警察在場。《TMZ》詢問克羅埃西亞男籃，尚未收到回應。

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祖巴奇和薩里奇代表克羅埃西亞男籃，與安戴托昆波帶領的希臘在奧運資格賽對決，祖巴奇該役拿下19分、13籃板，薩里奇也貢獻了14分。但克羅埃西亞終場以69比80慘輸給希臘，無緣奧運資格。

▲祖巴奇(Ivica Zubac)在奧運男籃資格賽決賽後與人發生爭執。（圖／達志影像／美聯社）