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喬科維奇第15度闖溫網8強　自認被球迷噓開嗆：你們打不倒我

文／中央社

塞爾維亞男網名將喬科維奇今天在溫網以直落三獲勝挺進8強，這是他生涯第60次打進大滿貫8強，也是第15次勇闖溫網8強。但賽後喬科維奇對比賽時向他發出噓聲的球迷開嗆。

法新社報導，7度在溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）封王的喬科維奇（Novak Djokovic），正追求創紀錄的生涯第25座大滿貫冠軍。這名世界排名第2的男網好手在今天的比賽中，以6比3、6比4、6比2擊敗世界排名15名的丹麥新生代球員魯內（Holger Rune）。

▲▼塞爾維亞名將喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社）

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▲塞爾維亞名將喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社）

這場比賽中，有球迷一路高喊「魯內」，這被喬科維奇認為是在噓他，讓他賽後忍不住抱怨。 喬科維奇說：「對於所有尊重比賽，且今晚留在這裡的球迷，衷心的感謝你們，我十分感激。」

他補充道，「祝所有選擇不尊重球員（如這場比賽的我）的人，能有美好的一晚」，並對那些用誇張的「魯內」聲折磨他的人，嘲弄了一番。

喬科維奇接受電視台訪問時，談到部分球迷不是直接發出噓聲，而是高喊著「魯內」一事。他說：「他們（在噓我），他們是，我不願意接受。我知道他們在為魯內加油，但那也是發出噓聲的藉口。」

「我已經打了20多年球了，我知道所有的把戲，懂得那是怎麼運作的。我把注意力放在那些買票進場、受人尊敬、熱愛網球並欣賞球員的人」。

▲▼塞爾維亞名將喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾維亞名將喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社）

「我曾在更惡劣的環境下打球，相信我，你們是打不倒我的。」 喬科維奇稍後告訴記者，稱觀眾有「他們想為誰加油的權利」。

「我尊重真正的球迷，但如果有人踩了我的紅線，我會做出回應的。」

魯內說：「那聽起來有點像在噓，我們交手了很多次，但比較多是在義大利、法國等地，那裡的球迷不會用這樣的發音來叫我的名字。」

喬科維奇晉級8強後，下一戰將與第9種子、澳洲的德米瑙爾（Alex de Minaur）爭奪4強門票。

關鍵字： 溫網喬科維奇

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