融合舞蹈、音樂、表演　巴黎奧運塞納河開幕式視聽饗宴

▲巴黎奧運開幕式舞蹈排練。（圖／翻攝巴黎奧運官網）

實習記者李立祥／綜合報導

2024年巴黎奧運開幕式將在台灣時間7月27日凌晨開始，地點在著名的塞納河，巴黎奧運官網也揭曉開幕式舞蹈演員的排練基地，以及設計團隊為開幕式做出的努力。

據官網報導提到，現場約50名舞者正在練習，每天訓練8小時，將持續1周，並在奧運開始前1週進行彩排，連同閉幕式在內，共有3000人參與演出，但每個團隊只單獨排練自己的部分，並且只知道自己出場的時間。

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開幕式藝術總監若利（Thomas Jolly）表示，「開幕式在去年6月構思出來的，之後我們對橋樑的承重能力、碼頭、風力、水流等方面進行全面研究，然後就是一直在調整、修改，直到出現最佳的方案。 」

開幕式編舞家勒普拉戴克（Maud Le Pladec）表示，「奧運開幕式充分利用塞納河沿岸的歷史遺跡，每一段河岸、每一座橋樑都將充滿音樂、舞蹈和表演。我們的表演不僅是舞蹈，也融入豐富視覺畫面、音樂和體育等元素，為觀眾呈現一場視聽饗宴。」

另外，藝術總監若利為了更好的舞台效果，也請電視主持人兼造型師比爾基（Daphné Bürki）制定服裝，為3000名舞者、藝術家、運動員，各設計一套，巴黎奧運組委會主席（Tony Estanguet）對此稱讚，「這些服裝令人嘆為觀止，更帶來視覺上的震撼，細節中藏著豐富故事和深刻的情感連結。」

▲2024巴黎奧運開幕式地點塞納河。（圖／達志影像／美聯社）