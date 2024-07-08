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潘政琮並列第2創本季最佳成績　狀態很棒「推桿」表現成關鍵

▲▼ 潘政琮 。（圖／達志影像／美聯社）

▲潘政琮。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

台灣旅美高球好手潘政琮即將第3度叩關奧運，他今(8)日在約翰迪爾菁英賽決勝輪繳出64桿，最終以低於標準桿24桿取得並列第2的成績，創下他個人本季最佳成績，也是今年第2度打進前3名，獲得英國公開賽的參賽資格，給希望連2屆登上奧運頒獎台的他打了一劑強心針。

潘政琮本周征戰約翰迪爾菁英賽，前3輪繳出65、63、68桿，和領先選手只有4桿的差距，他今日最終輪延續火燙的狀態，以64桿繳卡，抓下9隻小鳥、吞了2個柏忌，最終以低於標準桿24桿取得並列第2的成績，也收下前進英國公開賽的門票。

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▲▼ 台灣旅美高球好手潘政琮。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣旅美高球好手潘政琮。（圖／達志影像／美聯社）

對於將第4度參加英國公開賽，潘政琮相當興奮，他前3次參賽是在2014、2019和2021年，可惜最終都沒能晉級；更重要的是，他在巴黎奧運前打出本季最佳成績，給要爭取連2屆登上奧運頒獎台的他打了一劑強心針，潘政琮3年前在東京奧運上演大逆轉奪銅。

潘政琮透露，自己整體狀態很不錯，「即使上周我以1或2桿的差距被淘汰，我仍然覺得自己的狀態很棒。」他提到差別可能在於推桿表現，「我感覺我推得都差不多，可能上周還推得更靠近，但我錯失晉級機會，這周我做到了。」

關鍵字： 2024奧運巴黎奧運2024奧運高球潘政琮

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