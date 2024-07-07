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猛登IG追蹤勝騎士享受首次對決　許基宏雙響超嗨「敗投解套了」

▲▼猛登。（圖／中信兄弟提供）

▲猛登。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟洋投猛登6日先發對統一獅，與中職最強洋投勝騎士首次對決，大讚他球威好，而許基宏雙響砲幫助他敗投解套，也很興奮。

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猛登首局出現兩次觸身球，因暴投而掉分，賽後平野惠一認為捕手林吳晉瑋應該做好擋球工作，讓投手投得更安心，猛登指出，「擋球是捕手的工作，但那球是我自己的問題，應該把球投得更好。」本季累計11顆觸身球為中職投手最多，他表示，「自己是喜歡攻擊打者內角，打了半季後打者也觀察到這點，站得更裡面，讓我別攻內角，但這不會影響我的配球。」

許基宏9局上開轟逆轉戰局是全場關鍵，一棒幫猛登解套，他開心地與德保拉一起又喊又叫，他表示，「那是比賽很重要的時刻，感覺很興奮，也幫我逃離敗投，對上中職最強投手之一（勝騎士）而形成投手戰，還好有守下每一局。」

與勝騎士IG互相追蹤，猛登表示，「在台灣打球時才認識他，球季開始後多次跟統一獅對戰，也有跟他聊過天，昨天第一次對決很開心，他是中職最強的投手，球威很好，混搭各種球路壓制打者，是很棒的投手。」

猛登額頭貼了OK繃，他自曝一段在宿舍的糗事，「女兒在睡覺時，房間把燈關上，去沙發上拿枕頭時，不小心撞到牆上，剛好在帽簷附近所以貼上OK繃防止摩擦。」

關鍵字： 中信兄弟洋投猛登勝騎士統一獅

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