2比1逆轉晉級歐國盃4強　荷蘭主帥科曼：質疑者們是錯的

▲德弗萊（Stefan de Vrij）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年歐國盃8強淘汰賽今天（7日）由「橘衣軍團」荷蘭迎戰「星月彎刀」土耳其，荷蘭在下半場六分鐘內連進兩球，一舉扭轉上半場0比1落後的劣勢，終場就以2比1獲勝，晉級4強。而荷蘭主帥科曼（Ronald Koeman）賽後也表示，這場勝利可以證明他們的懷疑者之前是錯誤的。

KAK BELANDA KE SEMIFINAL! ????????



Bang Belanda berhasil comeback dramatis 2-1 di babak kedua lewat gol Stefan De Vrij dan Cody Gakpo!



Berhasil menembus tembok Turki, Belanda menantang Inggris di semifinal! pic.twitter.com/oIqauTJ9HB [廣告]請繼續往下閱讀... July 6, 2024

上半場土耳其靠著阿凱丁（Samet Akaydin）的頭槌進球率先取得1比0領先，苦苦追趕的荷蘭在70分鐘迎來轉機，憑藉著德弗萊（Stefan de Vrij）一記精彩頭槌追平比數，第76分鐘土耳其前線出現致命失誤，在攻守轉換中腳踝處不小心將球碰進自家大門，這顆烏龍球也讓荷蘭在6分鐘內體驗從落後、追平再到反超的瘋狂滋味，終場荷蘭就以2比1逆轉土耳其，睽違20年再度晉級4強，將與英格蘭爭奪冠軍賽門票。

Ronald Koeman: "Karşınızda küçük bir futbol ülkesi olsa bile mücadele etmeniz gerekiyor."



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比賽結束後科曼表示，賽果表明之前不斷指責他的球員沒有「心」的行為是錯誤的，並說道「我們是一個小國家，能夠與英格蘭、法國和西班牙一起進入半決賽，我們感到非常自豪」。

「今晚大部分的時間都很艱難，放眼整個歐洲盃中，這並不容易，這是一場激動人心的比賽，我們有一顆偉大的心，有時我們會受到批評，說我們與其他國家相比沒有這樣的求勝心，但今晚，在0比1落後之後，球員們表現出了一顆偉大的心」。