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瓊斯盃中華女藍慘敗日本大學生51分！　教頭認：震撼教育

▲威廉瓊斯盃昨開打，中華女籃藍隊昨慘敗日本。（圖／攝自中華民國籃球協會 Facebook）

▲威廉瓊斯盃開打，中華女籃藍隊昨慘敗日本。（圖／攝自中華民國籃球協會 Facebook）

文／中央社

台灣女子籃球隊藍隊昨瓊斯盃以46比97輸給以大學生為班底的日本隊，全場更是出現多達30次失誤，總教練邱啟益形容是震撼教育，他認為，防守強度不如日本，是球隊輸球原因。

第43屆瓊斯盃籃球邀請賽女子組賽事昨日在新莊體育館登場，台灣藍隊首戰面對日本，上半場三分線手感冰冷，7投皆墨，前兩節合計僅得23分，等於日本隊首節單節得分。

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日本隊下半場持續全場壓迫，最終以97比46獲勝，藍隊全場高達30次失誤種下敗因。 台灣藍隊總教練邱啟益接受媒體訪問時表示，帶國家一隊首場比賽就是震撼教育，「是真的想都想不到會輸到51分」，他認為，兩週組訓時間相當緊湊，球員默契不足，也是首場比賽碰到的問題，且防守強度不如日本 是輸球的原因之一。

邱啟益直言，台灣、日本控球後衛實力差距越來越大，陳孟欣、彭曉彤、徐詩涵在台灣算是不錯的控球，但卻被2名日本大學控衛搞翻，後續還需要多加磨練。 台灣藍隊的韓雅恩今天攻下全隊最高13分，包括2顆三分球，她表示，球隊將盡快修正此役遇到的問題，接下來還有4場比賽，一定都要拿下。

女子組首日賽程結束，除了台灣白隊、日本隊贏球外，泰國則與馬來西亞鏖戰至延長賽才分出勝負，以62比59獲勝。

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