大谷翔平本季第28轟出爐生涯200轟Ｍ1　道奇連2天暢飲釀酒人

Shohei Ohtani's NL-leading 28th HR of the year was CRUSHED! pic.twitter.com/kTOxuaWqqI — MLB (@MLB) July 7, 2024

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇7日（台灣時間）與釀酒人交手，大谷翔平8局下轟出本季第28發全壘打，幫助道奇拉開至5比3領先，最終就以2分差獲勝。

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釀酒人1局上突破防線，亞當斯（Willy Adames）適時安打先馳得點，1局下道奇馬上反擊，大谷翔平獲得保送，前一戰3響砲的史密斯（Will Smith）又開轟一棒逆轉，弗里曼（Freddie Freeman）、赫南德茲（Teoscar Hernández）連續安打再開啟攻勢，利用配哈斯（Andy Pages）擊出滾地球再下一城，以3比1領先。

大谷翔平2局下第二打席觸身球保送後，馬上演出盜壘成功，本季第18盜出爐，不過留下殘壘。釀酒人靠著前役滿貫砲的霍金斯（Rhys Hoskins）再轟陽春砲，追近至1分差。

大谷翔平第三打席在4局下一、二壘有跑者時登場，再度選到四壞球保送，第四打席6局下掃三壘安打。釀酒人8局上靠著耶利奇（Christian Yelich）全壘打扳平比數，但耶利奇8局下錯失沒收維加斯（Miguel Vargas）全壘打的機會，讓小白球越過大牆，道奇超前比數。

大谷翔平隨後轟出本季第28轟，度過30歲生日後的第一轟，也是他生涯第199轟，距離日本人首次生涯200轟里程碑，只差1轟。最終道奇就以2分差獲勝，連2天「暢飲」釀酒人。

大谷翔平7月以來第二轟，30歲的生日連兩戰都吞3K，此戰率先敲出三壘安打，接著再轟全壘打，相隔3場比賽在敲轟，此戰5打席都上壘，打擊率.316。「6月狂谷」有機會在7月繼續閃亮，因為他每年7月都很出色，2021年9轟、2023年也是9轟並獲得MVP。