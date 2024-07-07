披薩外送小弟現身韓職明星賽　國家隊捕手當場「吃播」

▲LG洋砲狄恩（Austin Dean）外送披薩給捕手梁義智。（圖／KBO、斗山熊官方粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

韓職今年人氣高漲，前半季已經達成史上最快600萬人次觀戰紀錄，明星賽6日熱鬧登場，球員花招百出，有洋將成為外送披薩小弟，SSG登陸者18歲新秀朴智煥與吉祥物尬舞，都讓球迷印象深刻。

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明星賽不按牌理出牌，LG洋砲狄恩（Austin Dean）擔任先發第四棒一壘手，在1局一、二壘有跑者出局時，輪到狄恩打擊，但他卻從牛棚右手提著披薩，左手熟練地騎著單車，扮成外送小弟登場，帶著披薩上打擊區，請韓國國家隊捕手梁義智吃披薩，讓他成為史上首位在韓職明星賽披薩「吃播」的球員。狄恩曾透露自己兒時夢想是披薩外送員，所以決定在明星賽圓夢，賽前徵詢過球迷意見，獲得強烈的支持。

樂天巨人外野手尹東熙陸續在U23世界盃、亞運都有好表現，去年公益表演賽穿上小熊維尼玩偶裝人氣暴漲，今年明星賽以球迷投票第二多之姿入選明星賽。他穿著排球衣登場，原來他與韓國奧運排球國手金熙珍「撞臉」，所以特別打扮成「東熙珍」引起球迷熱議， 金熙珍本人在社群轉貼照片打趣地問「媽媽，我有失蹤的弟弟嗎？」，尹東熙轉貼後直接喊「姊姊！」

明星賽睽違16年在SSG仁川主場舉辦，原票選洋砲因傷無法出賽，18歲新秀朴智煥頂替捍衛主場，7局代打前輩崔廷，前輩告訴他不要有壓力，享受明星賽。於是他戴著爆炸頭假髮亮麗登場，還跟吉祥物一起尬舞，跳PSY的《New Face》，偶像等級的舞技吸引球迷目光。他受訪表示，「我是自學的，明星賽前只花了5分鐘看細節，我不擅長跳舞但有點天賦。」

柳賢振睽違12年參加韓職明星賽，雖然沒有全力投球仍表現完美，投1局無失分，奪1次三振，賽後獲得最佳投手獎。柳賢振說，「時隔12年重返明星賽舞台，獲得這麼好的獎項，很有意義也很開心。雖然不是全力投球，但捕手朴東元蹲捕接球很安心才能無失分。」

▲韓職明星賽，尹東熙扮排球選手。（圖／截自尹東熙IG）