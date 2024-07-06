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布依德歸化有變數？打瓊斯盃機率剩2成　外籍生莫巴耶成備案

▲夢想家麥卡洛、布依德，國王李愷諺、林書豪。（圖／PLG職籃提供）

▲布依德。（圖／PLG職籃提供）

文／中央社

瓊斯盃男籃賽13日將登場，中華籃協副秘書長張承中今天說，已與有意歸化的布依德談妥合約，但體育署尚未確認，他評估，布依德打台灣白隊機率剩約2成，外籍生莫巴耶將成為備案。

第43屆威廉瓊斯盃國際邀請賽在新莊體育館舉行，今天由女子組賽事打頭陣，而男子組賽事將在7月13日至21日進行。 吉爾貝克（Brandon Gilbeck）7月1日與中華民國籃球協會簽下歸化合約，也有了中文名「高柏鎧」，這次瓊斯盃男子組賽事將披上台灣藍戰袍出賽，至於同樣有意歸化的布依德（Julian Boyd）則是入選白隊。

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中華民國籃球協會副秘書長張承中接受媒體聯訪時表示，目前已與布依德談妥合約，但還待體育署確認，「這件事情已經密集溝通討論約一個月，我始終等不到綠燈，但也不是紅燈，我需要一個明確燈號，才能往前走。」

▲鋼鐵人呂政儒、夢想家布依德。（圖／PLG職籃提供）

▲布依德。（圖／PLG職籃提供）

張承中指出，若體育署可以在7月8日、9日確認歸化事宜，就能名正言順啟動歸化程序，並聯絡布依德來台打瓊斯盃。

張承中認為，但若能有2名歸化球員，教練調度就會有不同選擇，且過去僅有1名歸化球員時，「雙方有時很難談（合約），他變得談判地位很高，要不要跟我們續約或有沒有別的條件，我們沒有別的選擇。」

不僅希望布依德能歸化，張承中表示，希望能像日本找來第3、4名歸化球員，但他認為，若要有多名歸化球員，不能僅仰賴國家無限制給予資源，必須要設計制度、提供誘因，讓球隊、企業一起幫忙。

距離賽事開打僅剩一週，張承中評估，目前布依德參加瓊斯盃機率僅剩約20%，他透露，外籍生莫巴耶將成為備案。

關鍵字： 瓊斯盃布依德Julian Boyd中華男籃

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