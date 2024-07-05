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點出范國宸攻擊漸入佳境　富藍戈開「劇場」陳金鋒不擔心

▲▼中職富邦悍將總教練陳金鋒(52號)。（圖／記者李毓康攝）

▲中職富邦悍將總教練陳金鋒(中)。（圖／記者李毓康攝）

記者簡名杉／桃園報導

富邦悍將今(5)晚在客場以7比6氣走樂天桃猿，下半季首勝入袋，此役悍將「隊長」范國宸終於敲出本季首轟，總教練陳金鋒認為他的攻擊端有漸入佳境，而9局下守護神富藍戈雖然開「劇場」，但他最後驚險守成，陳金鋒並不擔心富藍戈，直言，「他守得起來就好了！」

7局上悍將連續三次短打造成桃猿守備自亂陣腳，因此拿下重要的超前分，陳金鋒坦言，由於自家後援投手在8、9局的表現都算穩定，所以他們7局就想把分數搶下，他表示戰術做得成功、壘上的陳真也很認真跑壘，強調這就是他們下半季必須好好保持的地方，不管攻擊端或防守端都必須全力以赴。

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談到本場比賽終於敲出賽季首轟的隊長范國宸，陳金鋒直言他的進攻表現有越來越好，「看他擊球就知道了，出去的速度然在跑那個感覺，就跟上半季不一樣，所以我希望他好好的去記住這些好的感覺，下半季有好的表現。」

富藍戈雖然此役收下本季第13次救援成功，但過程卻十分驚險，單局被敲出2支安打、1支高飛犧牲打，然而陳金鋒卻不擔心他的狀況，直言，「他守得起來就好了！」

陳金鋒指出，這是職業運動常常有的狀況，他當然希望富藍戈能夠百分之百穩定守下來，但若一不小心有狀況，富藍戈也必須要想辦法解決，強調，「這是他的工作也是他的責任，劇場每天都有人會發生，先發也是有，不是只有後援而已，如果說用這種方式去解釋一個球員的表現，我覺得不太公平。」

關鍵字： 范國宸富藍戈陳金鋒富邦悍將

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