運彩發展協會廣邀立委擔任榮譽顧問　盼運動產業發展更蓬勃

▲中華民國運動彩券發展協會廣邀立委擔任榮譽顧問，盼運動產業發展更蓬勃。（圖／中華民國運動彩券發展協會提供）

記者簡名杉／台北報導

台灣運彩去年總銷量達593億，連兩年挹注國內約60億的運動發展基金，對於國內體壇有重大的貢獻，同時造福國內運動員，包括打造東京奧運突破隊史最佳2金、4銀、6銅的黃金計畫，台灣運彩都是主要推手之一。

中華民國運動彩券發展協會今(5)日特地舉辦政策研討會，並邀請跨黨派立法委員莊瑞雄、洪孟楷、黃珊珊、蔡易餘、吳沛憶擔任本協會的榮譽顧問，同時體育署署長鄭世忠和台灣運彩副總經理蔡明哲也蒞臨參與，還有選手經銷商跆拳道莊佳佳、棒球周正雄，以及自由車國手盧紹軒加入討論，匯集各方意見，攜手推廣合法的運動彩券，讓運動產業更加蓬勃發展。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華民國運動彩券發展協會(CSDA)於今年二月正式成立(台內團字第：1130012301號)，將與體育署、台灣運彩和優質立委攜手合作，盼能提升國內運彩環境，給予運彩經銷商、運動員更好的保障。

未來積極推動台灣運動彩券相關業務，是中華民國運動彩券發展協會的使命，包括優化全台2600家彩券行，協助運動員、經銷商經營維護、培養運彩專業技能，同時培訓運動彩券分析師、運彩顧問和運動直播主等新興職業，讓台灣運彩產業鏈更加完備且專業。

立委蔡易餘表示，高雄國訓中心為運動員提供了優質的訓練空間，行政院長卓榮泰強調將運用AI數據技術提升選手訓練效率，這需更多預算來支持運動發展基金，為確保運動選手在訓練過程中獲得充足資源，運動發展基金目前已投入61億元，期待未來有更多的投入，來支持更多運動項目的發展，尤其是那些關注度較低，但在國際賽場上具潛力的項目。

立法委員洪孟楷指出，運動發展部設立刻不容緩，因牽涉人才培養、產業發展、國際接軌與壯年樂活等4大面向，運動發展不僅限於運動本身，也非只投入特定體育項目，而是整個社會的共同參與。為強化體育事務決策層級及跨部會統籌能力、整合現有投注於運動產業的人力及資源，將持續督促體育署盤點升格為「運動發展部」的相關規劃，其中包含組織框架、人力預算、法規制度、重點施政目標等內容。

立委莊瑞雄表示，協會成立為體育運動發展注入了新活水，在籃球方面，去年曾發生打假球風波就是與地下博弈有牽連，導致整個籃壇環境及球隊、球員形象都受損，合法的運彩要更穩健發展，才能逐漸抑制非法的地下博弈，特別是目前職籃尚未有項目開辦，期待在場的體育署長鄭世忠及台灣運彩副總經理蔡明哲都能夠收下他的願望，共同來努力實現。

立委黃珊珊表示，「台灣運彩從剛開始每年8.9億，一路成長到去年的593億，今年截至五月，也已經賣破265億，顯然台灣具備大規模的運動彩券市場，未來需要更多專業經銷商加入，也期待中華民國運動彩券能積極推動相關業務，造福運動員和經銷商；未來協會遇到中央相關的議題，不論是稅務上或法規上，我的辦公室都很樂意給予協助。」

體育署長鄭世忠強調，運動發展基金對體育振興和國手培育有著重要幫助，支持國手出國比賽，提供選手商務艙座位及運科後勤團隊，不僅是國訓中心，運科中心及未來的運動科技也都依賴此基金來協助運動員，提升訓練品質及競技水平。

鄭世忠指出，在鼓勵民眾投注運彩同時，體育署也會持續跟法務部跟檢證單位來合作，打擊非法博彩，防止一些非法地下簽賭對運動產業帶來的危害。

前跆拳道奧運國手莊佳佳則說，「自己是從選手到局長，現在則以經銷商的身分出席本次研討會，希望台灣運動發展能夠更健全，運動發展基金也能更全面的照顧到每個選手。」

棒球教練周正雄表示，「台灣棒球蓬勃發展，但其實基層棒球也需要資源，向成棒隊常常遇到沒有場地的困境，也希望體育署能協助，未來運動發展基金也能給予社甲棒球更多資源，也能夠培育出更多傑出的職棒選手。」

自由車國手盧紹軒表示，「不分哪一個運動項目，台灣基層都有很多選手需要體育署的支持，才能讓他們無後顧之憂的訓練，未來才有更多的台灣之光。另外，也希望開放更多經銷商的資格給運動員，讓退役選手也能參與。」