運科中心研發補給品　周天成、楊勇緯使用後都感覺不錯

▲巴黎奧運柔道楊勇緯 。（圖／記者邱顯燁攝）

文／中央社

國家運動科學中心和國立屏東科技大學攜手合作，研發客制化能量補給品，針對賽前補充、賽中能量支持、賽後恢復等3階段提供幫助，讓周天成、楊勇緯與黃筱雯等奧運國手都說讚。

國家運動科學中心副研究員李淑玲表示，「運科中心今年1月1日掛牌運作，就在農曆年後開始個別訪談選手，並且做一些研究，知道選手在比賽前、中、後需要什麼，然後就去研發這些產品。

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李淑玲強調，儘管市面上已有很多營養補給品，但對選手來說還是有很多考量，尤其是一些需要體重控制的選手，市面上產品無法100%適用，「因此我們才會客制化營養補充品，並且符合所有禁藥檢測程序。」

運科中心研發出的各種補給品當中，「堅果馬林糖」深獲女子拳擊好手黃筱雯、羽球周天成好評。周天成認為，羽球賽時間都很長，賽前吃「堅果馬林糖」能快速攝取熱量，同時補給「能量錠」，以口含或咀嚼方式迅速補充複合醣，維持能量恆定。

「柔道男神」楊勇緯對於以純果汁搭配運科中心獨家配方的「能量果凍」相當有感，他認為能補充維生素與礦物質，加速體內恢復。

男子拳擊好手甘家葳對於賽後恢復的秘密武器「蔓越莓巧克力」讚不絕口。蔓越莓巧克力富含多酚，能增加體內抗氧化能力，並加速細胞修補及身體恢復，甘家葳表示：「蔓越莓巧克力的酸甜口感，蓋過純巧克力的苦味，口味令人驚豔。」