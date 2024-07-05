謝淑薇首局強勢賞對手「貝果」　花不到1小時挺進溫網女雙次輪

▲謝淑薇與梅騰絲。（圖／VCG）

文／中央社

網球好手謝淑薇及比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）今天在溫布頓網球錦標賽女子雙打首輪，以6比0、6比3擊敗地主英國組合巴奈特、克里斯蒂，挺進女雙次輪。

謝淑薇與梅騰絲6月下旬摘下世界女子職業網球協會（WTA）250等級伯明罕草地女網賽女雙冠軍，上周謝淑薇改與美國女將史蒂芬斯（Sloane Stephens）合作，沒想到止步WTA伊斯特本網球賽女雙8強；謝淑薇本周再與梅騰絲攜手挑戰溫網，兩人也榮膺女雙頭號種子，劍指獎金65萬英鎊（約新台幣2686萬元）的女雙冠軍。

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▲謝淑薇 。（圖／達志影像／美聯社）

「台比聯軍」面對巴奈特（Alicia Barnett）與克里斯蒂（Freya Christie）未遭到太多挑戰，首局甚至賞給對手「貝果」，僅花不到1小時就輕鬆以6比0、6比3取勝，挺進次輪，將對上另一組地主組合宮崎百合子、阿普爾頓（Emily Appleton）。

至於24歲好手吳芳嫻與日本搭檔二宮真琴同樣在首輪出戰，可惜發球局不斷遭對手突破，最後以3比6、2比6不敵「美國組合」巴提斯特（Hailey Baptiste）、派克斯（Alycia Parks），無緣搶下次輪門票。