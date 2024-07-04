奧運備戰最後衝刺　體育署也「動起來」當選手後盾

▲巴黎奧運將至，體育署也進行最後整備。（圖／體育署提供）

記者簡名杉／台北報導

教育部體育署今(4)日公布巴黎奧運中華隊參賽名單，教育部張廖萬堅政務次長表示，本屆巴黎奧運台灣共取得16種運動種類、60席參賽資格，奧運代表隊備戰也已進入最後階段，各機關與單位將通力合作成為最堅強後盾，全力協助選手爭取榮耀。

中華奧會巴黎奧運組團專案小組於今日下午正式通過本屆奧運代表隊選手及教練名單，我國取得16種運動種類60席參賽資格，包括射擊8席、田徑4席、射箭6席、游泳2席、體操2席、桌球6席、拳擊6席、輕艇3席、跆拳道1席、舉重3席、高爾夫4席、柔道3席、網球4席、羽球6席、擊劍1席及霹靂舞1席。

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體育署指出，為減少代表隊選手及教練搭機勞頓，安排去返程均搭乘商務艙為原則，讓選手在長途飛行過程中，能舒適休息並養精蓄銳，俾利備戰參賽行程。另考量巴黎當地天氣炎熱及因應巴黎奧運籌備會於選手村僅提供冷水系統與配置1臺電風扇但未裝設冷氣空調，不僅輔導組團單位中華奧會完成向巴黎奧運籌備會租用50臺移動式空調，提供選手入住選手村期間使用，確保抵達巴黎後有舒適健康睡眠與保持競技實力，也偕同國訓中心一同超前部署，事前採購同廠牌之移動式空調，並於該中心設置體驗房，供選手及教練提早適應室內溫度。

另為建構完善後勤支援，體育署也於去年即輔導國訓中心及運科中心參考先進國家規劃後勤運動科學支援經驗，規劃代表團、賽中工作支援團及新增30位運動科學支援團總計58人，包含16位物理治療師及運動防護員、10位運動心理諮商人員、3位情蒐支援、3位體能訓練、2位營養諮詢等支援人力，並租賃膳食公寓、物理治療診所與運動中心及規劃攜帶高壓氧艙與氣壓式腿套，提供參賽選手在比賽期間獲得飲食、治療及訓練的更即時性服務，更完整提升後勤與運動科學支援量能。

體育署為建立參賽期間安全通報機制，與國家安全局、行政院國土安全辦公室、法務部調查局等相關單位共同合作，並配合巴黎奧運籌備會設置安全官掌握即時情資，完備安全應變因應措施，讓選手無後顧之憂專心備戰環境，期盼在奧運殿堂成為鎂光燈的焦點，為自己和國家爭取最高榮耀，讓世界看見臺灣的驕傲。

