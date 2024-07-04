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阿北回來了！英格爾斯轉戰灰狼　將與2位爵士隊友再聚首

▲爵士英格爾斯。（圖／CFP）

▲英格爾斯轉戰灰狼。（圖／CFP）

記者簡名杉／綜合報導

剛失去陣中主戰前鋒李凱爾(Kyle Anderson)的明尼蘇達灰狼，相隔一天，馬上就補齊鋒線戰力缺口，將與澳洲籍前鋒「阿北」英格爾斯(Joe Ingles)簽下一紙1年短約，而英格爾斯也將與猶他爵士的前隊友戈貝爾(Rudy Gobert)、康利(Mike Conley)再度聚首。

現年36歲的英格爾斯曾在爵士效力長達8個賽季，今年賽季則效力奧蘭多魔術，68場出賽統統是替補出賽，雖然平均僅獲得17.2分鐘上場時間，斬獲4.4分、2.1籃板、3助攻，但三分球命中率達43.5%，是全隊外線命中率最高的選手。

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今年賽季魔術闊別4年再度進軍東區季後賽，以第5種子之姿對決第4種子的克里夫蘭騎士，可惜首輪就以3比4吞敗，最近5次季後賽之旅都是在首輪止步，而英格爾斯在季後賽上場機會更是進一步遞減，7場比賽平均上場時間連10分鐘都不到，只有1.6分、1.9籃板、1.7助攻的成績。

根據報導指出，灰狼球團在得知李凱爾轉投金州勇士之後，籃球營運總裁康奈利(Tim Connelly)就馬上與英格爾斯經紀人接洽，並成功以一紙1年330萬美元(約1.07億台幣)的合約網羅，希望借重他的經驗，幫助今年闖進西區冠軍賽的「狼群」們更上一層樓。

關鍵字： 英格爾斯灰狼爵士魔術NBA

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