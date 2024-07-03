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國際7人制足球錦標賽高雄展開！盼用運動跟世界交朋友

▲福爾摩沙國際七人制足球錦標賽將於高雄展開。（圖／主辦單位提供）

▲福爾摩沙國際七人制足球錦標賽將於高雄展開。（圖／主辦單位提供）

記者簡名杉／綜合報導

第一屆福爾摩沙國際七人制足球錦標賽今(3)日起一連五天在高雄盛大舉行！包括地主台灣及西班牙、日本、香港及菲律賓共97隊參賽，隊職員逾2300人，加上觀賽親友，總參與人數逾6000人，創造極佳觀光效益，今開幕式上，西班牙小將還特別指導高雄市長陳其邁踢足球。陳市長期待，藉Formosa 7s國際足球錦標賽讓足球與高雄美好連結，和世界交朋友！

福爾摩沙國際七人制足球錦標賽(U8-U16)依年齡分9組，三大比賽主會場包括高雄市立楠梓足球場、高雄國家體育場球場及高雄大學足球場。隸屬西班牙職業聯賽隊伍的卡迪斯足球俱樂部(西班牙LALIGA Cádiz CF)派遣U12與U16兩隊來台參賽，將在臺灣展現歐洲足球的魅力。

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市長陳其邁表示，感謝柏文大力支持推動足球運動，與西班牙LALIGA 足球聯賽，共同在高雄成立足球學校，讓球員學習足球的過程可以受到最好的照顧。感謝教育部及體育署的支持， 楠梓足球場 建立共花費3億5千萬，其中三分之二的預算由體育署補助，場地也順利取得FIFA國際認證。這次賽事選手從世界各地齊聚高雄，祝福比賽順利，也提醒所有的選手注意補充水分，完賽之餘能夠到高雄多走走、逛逛，來體驗高雄市民的熱情。

主辦單位柏文健康事業股份有限公司營運長何威松表示，2022年底，柏文健康事業取得楠梓足球場經營權，並引進西甲學校青訓系統，辦理臺灣西甲足球學校（LaLiga Football Schools - Taiwan），建立臺灣青訓系統，提升臺灣足球水準。2023年9月起，柏文健康事業參與勝利聯賽(Victory League)的籌備與規劃，負責南區賽事與全國總決賽，今年在體育署指導下，與高雄市政府運動發展局攜手，開辦第一屆福爾摩沙國際七人制足球賽，代表著柏文健康事業和健身工廠團隊對足球運動的承諾和決心。

此次賽會目標打造臺灣成為東亞國際青少年足球賽交流中心，並打造東亞最盛大國際足球盃賽。開幕式上演趣味小插曲，高雄市吉祥物「高雄熊」開球失誤，市長陳其邁馬上化身「陳教練」，為高雄熊加油打氣。 會後西班牙LALIGA Cádiz CF小球員也大方秀一手，傳授陳市長足球技術。

為了展現高雄的熱情活力及熱烈歡迎來自國際及臺灣各縣市及足球隊伍，大會特別安排九天民俗技藝團擔綱暖場表演，演出「氣吞天下」，充分展現臺灣傳統廟會文化新生命。開幕式更力邀海軍陸戰隊儀隊演出，精湛的表現讓參賽小將及家長目不轉睛、拍紅手掌。5天賽事主辦單位於台鐵新左營站(後站)、高雄國家體育場、高雄市立楠梓足球場及高雄大學4站皆安排有接駁車，歡迎大家來高雄觀看國際級足球賽事!

關鍵字： 足球高雄西甲

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