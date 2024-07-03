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華裔球員楊浩之離開台籃！　將回美攻讀物理治療碩士

▲SBL彰化柏力力籃球隊宣布與楊浩之不續約。（圖／翻攝自Instagram／changhuabll_eagles）

▲SBL彰化柏力力籃球隊宣布與楊浩之不續約。（圖／翻攝自Instagram／changhuabll_eagles）

實習記者李立祥／綜合報導

SBL彰化柏力力籃球隊昨（2日）宣布與華裔球員楊浩之合約到期不續簽。楊浩之過去曾為P. LEAGUE+聯盟的高雄鋼鐵人隊，以第4輪第2順位選中的球員，不過在林書豪加入鋼鐵人後因規則被迫釋出，他也發文感謝這段在台灣的時光，並透露將回到美國芝加哥西北大學攻讀物理治療碩士。

28歲楊浩之過去以華裔球員身份參加P. LEAGUE+首屆聯盟選秀，從籃球素人到加入職籃的勵志故事讓人津津樂道。第1季有出色表現的他，因在第3季林書豪以華裔球員的身份加入鋼鐵人，而當時規定每隊至多可擁有1名外籍生、1名華裔球員，或是2名華裔球員的限制，鋼鐵人又有另一位外籍生張傑瑋，因此只能割捨楊浩之。

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隨後楊浩之加入SBL彰化柏力力籃球隊，不過上季因傷病影響僅出賽6場，近期合約到期他也被正式釋出，球隊昨天公布離隊名單。

被釋出之後，楊浩之在社群網站發文，「今年真的蠻艱難的，但感謝神與我同在，在我抱怨跟不滿的時候，祂都賜給我更多祝福，讓我看到我的罪，讓我看到我需要一個救主，感謝神。今年決定回美國，我要念芝加哥西北大學讀物理治療碩士，趁機會還在台灣可以約一下。」

楊浩之過去畢業於美國加利福尼亞大學洛杉磯分校，計畫回到美國繼續讀書深造，確定離開台籃賽場。

同樣離開彰化柏力力球隊的，還有郭翰、陳昶宏、陳奕綸、蔣浩偉等球員，將繼續尋求新球隊加入，延續籃球生涯。

▲楊浩之透露將回到美國芝加哥西北大學攻讀物理治療碩士。（圖／翻攝自Instagram／_matthewyang）

▲楊浩之透露將回到美國芝加哥西北大學攻讀物理治療碩士。（圖／翻攝自Instagram／_matthewyang）

關鍵字： 籃球SBL彰化柏力力楊浩之

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