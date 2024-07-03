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「咖哩大神」迎來新幫手！「慢動作精華」李凱爾加盟勇士

▲灰狼主力前鋒安德森，正式以「李凱爾」為名入籍中國。（圖／CFP）

▲灰狼主力前鋒安德森(李凱爾)加盟勇士。（圖／CFP）

記者簡名杉／綜合報導

金州勇士於自由球市場剛開市就痛失四冠大功臣「K湯」湯普森(Klay Thompson)，但球隊並沒有因此停下補強腳步，根據權威記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)透露，今年賽季幫助明尼蘇達灰狼叩關西區冠軍賽的大功臣「人類慢動作精華」安德森(Kyle Anderson)將以一紙3年合約帶槍投靠，勇士鋒線戰力大升級。

現年30歲的安德森，於去年世界盃「認祖歸宗」，以「李凱爾」的名字成為中國男籃史上首位歸化球員，為中國隊征戰世界盃，但中國隊卻在參賽的32支球隊中，打出總排名第29名的淒慘成績。

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雖然國際賽場上沒有幫助球隊打出佳績，不過安德森回到NBA賽場後仍是灰狼隊重要一員，今年例行賽出賽生涯新高的79場比賽，場均22.6分鐘上場時間，能拿下6.4分、3.5籃板、4.2助攻。

根據「沃神」消息指出，剛失去「K湯」的勇士隊，馬上以一紙3年2700萬美元(約8.8億台幣)的合約，網羅休賽季重獲自由身的安德森，補強球隊的鋒線戰力。

但是這次安德森的加盟並不是單純的簽約，勇士提出與灰狼「先簽後換」，勇士將送出未來的二輪選秀權以及現金以完成這筆交易。

關鍵字： 李凱爾安德森勇士NBA

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