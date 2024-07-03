闊別8年再有台灣球員！老虎「怪力男」李灝宇入選未來之星

▲旅美好手李灝宇入選未來之星明星賽。（圖／Erie SeaWolves推特）

記者簡名杉／綜合報導

今年賽季的美國職棒大聯盟明星賽將於美國時間17日於德州阿靈頓的遊騎兵主場展開，而在明星賽前，以各隊小聯盟潛力新星為主體的「未來之星明星賽」，日前公布參賽名單，其中包含底特律老虎隊2A的台灣「怪力男」李灝宇，是繼2016年的胡智爲之後，闊別8年再度有台灣球員入選這項賽事。

今年21歲的李灝宇本季迎來旅美生涯第4年，從老虎2A的伊利海狼(Erie SeaWolves)起步，目前在2A出賽65場比賽，整季已經敲出76支安打，其中包含4支三壘安打、11支全壘打，打回44分打點，另外還有12次盜壘成功，累積打擊三圍.295/.369/.508。

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本賽季打出精彩表現的李灝宇，卻在美國時間6月21日的比賽遭對方投出頭部觸身球，休養了近一週才回到賽場，並在歸隊隔場比賽就有單場雙安演出，也憑藉著整季的穩定成績，成為今年賽季「未來之星明星賽」的一員。

李灝宇確定入選本季的「未來之星明星賽」之後，他成為台灣第14位入選這項賽事的旅美好手，前面13位分別是陳金鋒、曹錦輝、王建民、陳鏞基、胡金龍、林哲瑄、羅嘉仁、陳俊秀、蔣智賢、潘志芳、李振昌、黃暐傑、胡智爲，其中陳金鋒、胡金龍曾兩度入選，而胡金龍、林哲瑄則分別在2007年、2008年摘下這項賽事的MVP。