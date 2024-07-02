剛奪隊史第18冠！　市值破1500億塞爾提克宣布賣球隊

▲塞爾提克剛贏得隊史第18冠。（圖／VCG）

文／中央社

美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克隊（Boston Celtics）2個星期前才拿下創紀錄的第18座總冠軍，不過球團大老闆們今天宣布將出售手中所有持股。

法新社報導，財經雜誌「富比世」（Forbes）去年10月對塞爾蒂克隊的估價為47億美元（約新台幣1533億元），激增18%，市值僅次於金州勇士隊（77億美元）、紐約尼克隊（66億美元）和洛杉磯湖人隊（64億美元）。

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由葛羅斯貝克（Wyc Grousbeck）主導的集團是在2002 年以3.6億美元收購了塞爾蒂克隊。

近幾個月來，NBA球團的售價明顯要高出許多，伊許比亞（Mat Ishbia）2023年2月是以40億美元價格購入鳳凰城太陽隊；吉米與狄宜．哈斯蘭（Jimmy and Dee Haslam）去年則以35億美元成為密爾瓦基公鹿隊的共同持有人。

▲塞爾提克一哥坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

上個月在NBA總冠軍賽中輸給塞爾蒂克隊的達拉斯獨行俠隊，去年12月由賭場大亨艾德森（Miriam Adelson）和杜蒙（Patrick Dumont）以38億美元購入69%的多數股權。

塞爾蒂克隊的擁有集團在一份聲明中表示：「波士頓塞爾蒂克隊的所有權集團－波士頓籃球夥伴有限責任公司（Boston Basketball Partners LLC）今天宣布打算出售該隊所有股份。」

聲明中指出：「球隊的控股家族經過深思和內部討論，出於資產和家族規畫考量，決定出售球隊。」

「所有權集團的管理委員會預計將在2024年或2025年初出售多數股權，餘下部分將於2028年完成。」

▲塞爾提克剛贏得隊史第18冠。（圖／VCG）

聲明中說，葛羅斯貝克預計將繼續擔任球隊在美國職籃NBA理事會（The NBA Board of Governors）的代表，直到2028年完成最終出售的部分。

在現任老闆葛羅斯貝克帶領下，塞爾蒂克隊在2008年擊敗洛杉磯湖人隊贏得NBA總冠軍，2010年在決賽中敗給湖人隊，2022年決賽輸給金州勇士隊，然後在今年奪得聯盟總冠軍。