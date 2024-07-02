快訊／NBA史上最大合約誕生！　塞爾提克5年102億續約一哥坦圖

▲塞爾提克一哥坦圖。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

塞爾提克今年贏得隊史第18冠正式超越湖人，獨占聯盟最多冠隊伍頭銜，一哥坦圖(Jayson Tatum)功不可沒，綠衫軍今(2)日奉上5年3.14億美元(約102億台幣)的超級頂薪與他續約，創下NBA史上最大合約紀錄。

坦圖自2017年加盟塞爾提克以來，連打了7年季後賽，從未缺席過任何一場，今年總算一圓冠軍夢，他總決賽繳出場均22.2分、7.8籃板和7.2助攻，雖在FMVP票選中不敵搭檔布朗(Jaylen Brown)，但綠衫軍能贏得隊史第18冠，他絕對功不可沒，波士頓今日開出「NBA史上最大合約」與他續約。

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根據《Bleacher Report》名記者海恩斯(Chris Haynes)的消息，塞爾提克奉上一紙5年3.14億美元(約102億台幣)的超級頂薪「綁定」當家一哥坦圖，包含球員選項，刷新布朗去年夏天簽下的5年3.04億美元(約98.4億台幣)天價合約紀錄。

坦圖新合約細節

2025-26賽季：5412.6450萬美元

2026-27賽季：5845.6566萬美元

2027-28賽季：6278.6682萬美元

2028-29賽季：6711.6798萬美元

2029-30賽季：7144.6914萬美元

塞爾提克還和後場主力懷特(Derrick White)續約，他的合約將進入最後一年，2025-26賽季就會恢復自由身，綠衫軍奉上4年1.259億美元(約40.9億台幣)的合約留人；這支冠軍隊的前8名主要輪替球員的合約至少都會延續到下個賽季(2024-25賽季)，有利於他們明年力拚衛冕。