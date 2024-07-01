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搶柯瑞搭檔？詹皇打電話招攬湯普森　傳K湯將快艇排在湖人前面

記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯(LeBron James)跳出合約後，最多可與洛城重簽3年1.62億美元(52.6億台幣)的頂薪合約，不過傳出他願為了延攬第3巨頭而降薪，他心中有3名補強目標，在灣區待了13年的4冠神射湯普森(Klay Thompson)就是其中之一，「沃神」爆料詹皇在自由市場開市不久，就打電話招攬K湯。

▲▼勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯普森是湖人天王詹姆斯中意的補強人選。（圖／達志影像／美聯社）

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詹姆斯的經紀人保羅(Rich Paul)明確告訴《ESPN》，這位39歲天王優先考慮的是幫助湖人提升下季陣容，言下之意就是願意適度降薪。記者麥克曼明(Dave McMenamin)指出，讓詹皇自願「降薪」的球星有3人，包括3屆得分王哈登(James Harden)、灣區神射湯普森以及立陶宛長人瓦倫修納斯(Jonas Valanciunas)。

不過自由市場開市後，哈登就與快艇續約2年，瓦倫修納斯則轉戰巫師，現在只剩可能以先簽後換的方式離開勇士的湯普森一個人選。《ESPN》權威記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)今(1)日在節目上爆料，「我聽說詹姆斯在自由球員市場開放時，立即打電話給湯普森，這些對話和談判將持續到明天，今晚可能不會有結果。」

▲▼湖人詹姆斯、勇士柯瑞、湯普森。（圖／CFP）

▲湖人詹姆斯、湯普森。（圖／CFP）

不過根據快艇記者平加洛(David Pingalore)的消息，想回到洛杉磯的湯普森，優先考慮的是快艇而不是湖人。

湖人這幾個小時並沒有太多動作，僅以4年3200萬美元續約21歲後場小將克里斯蒂(Max Christie)。若是灣區一哥柯瑞(Stephen Curry)的多年搭檔湯普森真的轉戰紫金大軍聯手詹姆斯，未來兩大天王對決時又增添一個話題。

關鍵字： NBA湖人詹姆斯湯普森

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