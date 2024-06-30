林振瑋、陳柏毓出賽繳好投　一人奪勝、一人吞敗命運大不同

▲旅美好手林振瑋。（圖／翻攝自棕櫚灘紅雀推特）

記者簡名杉／綜合報導

在美國職棒小聯盟打拚的兩位台灣投手林振瑋、陳柏毓今(30)日同天迎接先發登板，效力聖路易紅雀1A的林振瑋繳出一場5局7K失1分的好投、效力匹茲堡海盜2A的陳柏毓也投出7局2K失3分的優質先發，但最終林振瑋摘下本季第5勝、陳柏毓卻吞下本季第7敗。

目前於紅雀1A棕櫚灘紅雀隊(Palm Beach Cardinals)效力的林振瑋，今天迎接賽季第13場先發登板，首局他就飆出2K，還投出達99.7英里(約160.4公里)的火球，但他次局被敲安之後，跑者藉由隊友的失誤站上得點圈，之後林振瑋再被敲出單局第二安，失掉此役第1分。

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失分之後林振瑋很快穩住陣腳，後面3局的投球僅被敲出一支安打、投出一次觸身球保送，沒有再掉分，最終他繳出一場5局被敲3支安打、送出7次三振，僅失1分的好投，順利摘下本季第5勝，防禦率也降到3.04。

▲旅美投手陳柏毓。（圖／記者林敬旻攝）

效力海盜2A阿爾圖納曲球(Altoona Curve)的陳柏毓，今天同樣是本季第13場先發出賽，此役他前2局安然度過，但第3局出現亂流，被敲出兩支長打先掉1分，接著對方再補上一支右外野方向的穿越安打，陳柏毓單局失2分。

接著6局上陳柏毓又出狀況，投出保送之後自己出現牽制失誤，讓對方跑者站上得點圈，抓到兩個出局數之後被敲出長打，失掉此役第3分，但陳柏毓最終仍投滿7局，被敲出5支安打，投出3次保送、2次三振，失3分，防禦率微降到4.38，可惜打線全場沒有幫他支援任何分數，黯然吞下本季第7敗。