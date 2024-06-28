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中職選秀會「旅外幫」唯一現身！張奕穿西裝帥氣登場

▲▼中華職棒新人球員選拔會。（圖／記者湯興漢攝）

▲中華職棒新人球員選拔會，前旅日好手張奕現身。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊舒帆／台中報導

2024中職新人選秀會28日登場，今年有4位旅外球員格外受矚目，前日職好手張奕現身選秀會現場，其他3位張育成、吳念庭及陳聖平都沒有到場。

▲▼中華職棒新人球員選拔會，六隊總教練左起陳金鋒、洪一中、平野惠一、林岳平、古久保健二、葉君璋。（圖／記者湯興漢攝）

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▲中華職棒新人球員選拔會，六隊總教練左起陳金鋒、洪一中、平野惠一、會長蔡其昌林岳平、古久保健二、葉君璋。（圖／記者湯興漢攝）

張奕被視為這次選秀名單中的投手即戰力，他已自行培訓身份在二軍出賽，累計44.1局，防禦率4.47，今年選秀會第幾順位獲選是值得關注的焦點。他身穿西裝帥氣登場，由家人陪同，見證關鍵的時刻。

今年選秀會合計178人參加，除了旅外好手之外，高中潛力股不少好手也到現場等候好消息，包含平鎮高中的許庭綸、張趙紘、徐紹予等，穀保家商何品室融、宋柏翰、李安家與許子謙等都抵達現場。

▲▼中華職棒新人球員選拔會。（圖／記者湯興漢攝）

▲中華職棒新人球員選拔會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼中華職棒新人球員選拔會。（圖／記者湯興漢攝）

▲中華職棒新人球員選拔會，宋柏翰。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼中華職棒新人球員選拔會。（圖／記者湯興漢攝）

▲中華職棒新人球員選拔會，徐紹予。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼中華職棒新人球員選拔會。（圖／記者湯興漢攝）

▲中華職棒新人球員選拔會，張趙紘。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼中華職棒新人球員選拔會。（圖／記者湯興漢攝）

▲中華職棒新人球員選拔會，李安家。（圖／記者湯興漢攝）

關鍵字： 選秀中職張奕旅外球員高中潛力股

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