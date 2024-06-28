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觸身球擊中直搖頭退場　柯瑞亞：我明天可上場

實習記者李立祥／綜合報導

雙城今天（28日）以13比6擊敗響尾蛇，不過比賽中出現當家游擊柯瑞亞（Carlos Correa）遭觸身球擊中而傷退，當時他下場時的反應令人擔心，不過賽後他卻表示明天可以上場。

事情發生在7局上半，柯瑞亞面對投手賈維斯（Bryce Jarvis），結果1顆94英里（約151公里）的速球就擊中右手腕，當下他馬上放下球棒，舉著右手邊搖頭走進休息室，令雙城球迷嚇出冷汗。

不過在接受X光檢查後，發現只是右手腕挫傷，總教練巴爾戴利（Rocco Baldelli）也表示鬆了一口氣，「看起來我們能夠度過這次難關，這不是我們想看到的情況，本來預期可能會很糟糕，但顯然並非如此。」

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想到被觸身球的當下，柯瑞亞表示很容易就會想到最壞的情況，並且當下手已經麻了，不過在走回休息室後有逐漸緩解，「第一反應就是馬上想到最壞的情況，然後當你得到好消息時，你當然會鬆一口氣。」

柯瑞亞也跟現場媒體們表示，「我準備明天上場，是的，我明天會在先發陣容中」，不過總教練巴爾戴利也表示要看看腫脹的情況而定。

29歲的柯瑞亞近期手感火燙，自6月7日以來，柯瑞亞的打擊三圍達到0.423/0.471/0.628，攻擊指數1.100，本季打擊率也提升到0.306，攻擊指數則是0.874。

▲柯瑞亞（Carlos Correa）觸身球傷退。（圖／達志影像／美聯社）

▲雙城柯瑞亞（Carlos Correa）觸身球傷退。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球雙城

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