批PLG票選亂七八糟惹議！林書豪向媒體道歉　盼大家聽完整集節目

▲林書豪。（圖／PLG提供）

記者游郁香／綜合報導

剛率新北國王奪下隊史首冠的林書豪，最近在播客節目上批評PLG年度獎項投票結果「亂七八糟」，對此台北市籃球記者聯誼會提出嚴正駁斥，強調完全依據聯盟規則投票，記者的選票都可受公評。惹出爭議的林書豪今(28)日向媒體記者道歉，「一段剪輯後的限時動態，並不是傳達我所有感受的最佳方式。」

林書豪最近作客弟弟林書緯的節目，他昨(27)日在個人IG分享部分節目片段，對2023-24賽季場均7.6分，球隊戰績僅名列例行賽第5的周桂羽，進入「年度第1隊」提出質疑，更直言這是「亂七八糟」，他認為媒體票選應該公開，「讓大家可以看，大家都可以被罵，才會認真投票。」

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不過PLG職籃投票規則明定，年度第1隊只能有1名洋將，該名洋將必須是投票者選出的「年度最佳洋將」，這意味著無論投票記者選擇「3前場＋2後場」或「2前場＋3後場」，注定都至少有1名本土前場球員必須進入年度第1隊。

本季聯盟符合資格的年度前場本土球員，無人場均得分超過10分，最高為年度第2隊得主，福爾摩沙夢想家忻沃克的9.8分。周桂羽場均7.6分、2.4籃板、2.7助攻、1.1抄截，在本土鋒線中已是少數表現較為亮眼的球員，因此進入得獎名單，這是現行票選規則下所伴隨的結果。

▲林書豪。（圖／PLG職籃提供）

對於林書豪的言論，台北市籃球記者聯誼會提出嚴正駁斥，強調年度獎項票選都是依據PLG聯盟所訂定的規則、規章進行投票，所有投票的記者選票都可受公評，「對於林書豪的在網路上公開的言論，本會絕對不能接受，也希望新北國王球團和球員都能自行約束，也希望共同推動台灣籃壇有更好的發展。」

事隔1天，林書豪在個人IG限時動態發文致歉，「我有收到也持續聽取媒體朋友對我關於年度獎項投票相關言論的反應。首先我要因為讓媒體朋友感受到不被尊重而道歉，體育記者是一個辛苦的行業，我對許多日復一日努力報導我們比賽的媒體朋友們非常的尊重與關心，沒有你們這個聯盟沒有辦法成功。」

▲林書豪。（圖／新北國王提供）

他強調自己的目標一直是支持和改善台灣的籃球產業，這個過程可能包括需要展開許多深入且複雜、攸關當責與透明度的對話，「一段剪輯後的限時動態並不是傳達我所有感受的最佳方式，我也持續思考如何能最有效地促成聯盟、媒體、裁判、球員、球隊甚至球迷之間的對話並為此做出貢獻。」

林書豪說，「我希望你們都能花時間聆聽整個節目的所有內容，也希望大家能夠共同討論如何讓這項我們如此熱愛的籃球運動變得更好更完善，我也願意與聯盟、媒體或合適的對象討論更多我對籃球界的想法，看看我們如何共同地把事情做得更好。」