運動雲

>

批PLG票選亂七八糟惹議！林書豪向媒體道歉　盼大家聽完整集節目

▲國王林書豪、林書緯、李愷諺。（圖／PLG提供）

▲林書豪。（圖／PLG提供）

記者游郁香／綜合報導

剛率新北國王奪下隊史首冠的林書豪，最近在播客節目上批評PLG年度獎項投票結果「亂七八糟」，對此台北市籃球記者聯誼會提出嚴正駁斥，強調完全依據聯盟規則投票，記者的選票都可受公評。惹出爭議的林書豪今(28)日向媒體記者道歉，「一段剪輯後的限時動態，並不是傳達我所有感受的最佳方式。」

林書豪最近作客弟弟林書緯的節目，他昨(27)日在個人IG分享部分節目片段，對2023-24賽季場均7.6分，球隊戰績僅名列例行賽第5的周桂羽，進入「年度第1隊」提出質疑，更直言這是「亂七八糟」，他認為媒體票選應該公開，「讓大家可以看，大家都可以被罵，才會認真投票。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過PLG職籃投票規則明定，年度第1隊只能有1名洋將，該名洋將必須是投票者選出的「年度最佳洋將」，這意味著無論投票記者選擇「3前場＋2後場」或「2前場＋3後場」，注定都至少有1名本土前場球員必須進入年度第1隊。

本季聯盟符合資格的年度前場本土球員，無人場均得分超過10分，最高為年度第2隊得主，福爾摩沙夢想家忻沃克的9.8分。周桂羽場均7.6分、2.4籃板、2.7助攻、1.1抄截，在本土鋒線中已是少數表現較為亮眼的球員，因此進入得獎名單，這是現行票選規則下所伴隨的結果。

▲國王林書豪、林書緯。（圖／PLG職籃提供）

▲林書豪。（圖／PLG職籃提供）

對於林書豪的言論，台北市籃球記者聯誼會提出嚴正駁斥，強調年度獎項票選都是依據PLG聯盟所訂定的規則、規章進行投票，所有投票的記者選票都可受公評，「對於林書豪的在網路上公開的言論，本會絕對不能接受，也希望新北國王球團和球員都能自行約束，也希望共同推動台灣籃壇有更好的發展。」

事隔1天，林書豪在個人IG限時動態發文致歉，「我有收到也持續聽取媒體朋友對我關於年度獎項投票相關言論的反應。首先我要因為讓媒體朋友感受到不被尊重而道歉，體育記者是一個辛苦的行業，我對許多日復一日努力報導我們比賽的媒體朋友們非常的尊重與關心，沒有你們這個聯盟沒有辦法成功。」

▲新北國王林書豪、林書緯。（圖／新北國王提供）

▲林書豪。（圖／新北國王提供）

他強調自己的目標一直是支持和改善台灣的籃球產業，這個過程可能包括需要展開許多深入且複雜、攸關當責與透明度的對話，「一段剪輯後的限時動態並不是傳達我所有感受的最佳方式，我也持續思考如何能最有效地促成聯盟、媒體、裁判、球員、球隊甚至球迷之間的對話並為此做出貢獻。」

林書豪說，「我希望你們都能花時間聆聽整個節目的所有內容，也希望大家能夠共同討論如何讓這項我們如此熱愛的籃球運動變得更好更完善，我也願意與聯盟、媒體或合適的對象討論更多我對籃球界的想法，看看我們如何共同地把事情做得更好。」

關鍵字： PLG新北國王林書豪林書緯

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／「詹皇之子」獲湖人選秀　NBA史上首對父子檔誕生

快訊／「詹皇之子」獲湖人選秀　NBA史上首對父子檔誕生

驚險！大谷翔平差點被界外球擊中　球僮徒手接住成英雄

驚險！大谷翔平差點被界外球擊中　球僮徒手接住成英雄

霸威斯狀態很不好　樂天教頭對舒治浩說重話

霸威斯狀態很不好　樂天教頭對舒治浩說重話

UBA世新男籃驚傳解散！校方強調「尚未正式定案」

UBA世新男籃驚傳解散！校方強調「尚未正式定案」

雙安3打點本季首次MVP　馬傑森在意守備有失誤

雙安3打點本季首次MVP　馬傑森在意守備有失誤

捨棄中信兄弟正式合約　林逸翔重新選秀爭取更好身價

捨棄中信兄弟正式合約　林逸翔重新選秀爭取更好身價

統一8局「逼攻」！兄弟一瀉千里拱手送猛獅5連勝

統一8局「逼攻」！兄弟一瀉千里拱手送猛獅5連勝

24歲呂偉晟告別球場　恩師陳瑞振透露當年差點旅外

24歲呂偉晟告別球場　恩師陳瑞振透露當年差點旅外

K湯掰了？勇士願給喬治4年頂薪　積極兜售保羅、威金斯

K湯掰了？勇士願給喬治4年頂薪　積極兜售保羅、威金斯

樂天狂掃15安穩住第二　富邦連3半季勝率沒有5成

樂天狂掃15安穩住第二　富邦連3半季勝率沒有5成

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

熱門新聞

快訊／「詹皇之子」獲湖人選秀　NBA史上首對父子檔誕生

驚險！大谷翔平差點被界外球擊中　球僮徒手接住成英雄

霸威斯狀態很不好　樂天教頭對舒治浩說重話

UBA世新男籃驚傳解散！校方強調「尚未正式定案」

雙安3打點本季首次MVP　馬傑森在意守備有失誤

捨棄中信兄弟正式合約　林逸翔重新選秀爭取更好身價

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／「詹皇之子」獲湖人選秀　父子將合體上陣

2球僮徒手接球救大谷翔平

3霸威斯很不好　樂天教頭對舒治浩

4世新男籃將解散？校方：未正式定案

53打點本季首MVP　馬傑森在意失誤

最新新聞

1海盜張弘稜7局失1分繳旅美代表作！

2性騷男選手遭禁賽！韓19歲滑冰女神：開玩笑

3批PLG票選亂七八糟！林書豪道歉

4賈吉大聯盟明星賽人氣王　大谷國聯DH首位

5被擊倒後再站起來！今永擺脫陰霾

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平本季第24轟　生涯擊球初速「最慢轟」

街舞圈力挺！孫振忍傷跳進奧運　「想看霹靂舞在奧運能多嗨」

每場都當成最後一戰來拚！　雷千瑩談射箭隊換血是好現象

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

大谷翔平6月累計9轟　連2戰開轟前東家天使

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

獨／愛爸陳屍寵物店 曾求鄰居放條生路｜20240627 ET午間新聞

毛孩吃不下！炎夏、高齡、牙疾都可能 獸醫師一招「濕+乾」搭配營養美味兼具

41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」　淚揭取卵9次辛酸..初期「2度血崩」

寵物店老闆亡...2樓屋主怒控　曝拒簽原因：修繕是自行出資
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366