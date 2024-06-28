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驚險！大谷翔平差點被界外球擊中　球僮徒手接住成英雄

實習記者李立祥／綜合報導

道奇昨（27日）在客場對戰白襪，陣中日籍球星大谷翔平敲出本季第25轟，並創下連續10場有打點的隊史紀錄，而比賽中卻出現驚險一幕，大谷在休息室差點被界外球擊中，還好在他身旁的球僮徒手將球接住，救了大谷的球僮也引起眾多討論。

戴著頭盔、拿著球棒的大谷正在休息區準備上場打擊，突然出現這顆強勁界外球往大谷而來，大谷趕緊做出閃避動作，而在他身前的球僮竟徒手將球接住，目睹事件發生經過的大谷翻譯艾爾頓（Will Ireton）也露出驚訝表情。

隨後大谷微笑上前和這位球僮說了幾句話，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也在一旁拍手，讚嘆這位球僮的精彩表現。而知名分析師，同時也是大谷鐵粉的韋蘭德（Ben Verlander）在X分享這段影片，並表示，「給這位孩子加薪，他救了大谷翔平一命。」

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而網友們也直呼，「大谷該送他保時捷了」、「他不是球僮（Bat boy）、是蝙蝠俠（ Batman）」、「道奇不簽他嗎」、「球僮冷靜拯救大谷翔平的命，就像這沒什麼了不起一樣」、「他救了道奇的賽季」。

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球道奇大谷翔平

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