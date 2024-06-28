運動雲

>

謝淑薇伊斯特本女雙8強落馬　詹皓晴巴特洪堡公開賽叩關4強

▲謝淑薇 。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇 。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

台灣網球名將謝淑薇今天與美國女將史蒂芬斯合作，征戰WTA伊斯特本網球賽，可惜在女雙8強戰以1比6、6比3、1比10不敵英國組合達特、路絲登。

上週與比利時搭檔梅丹斯（Elise Mertens）攜手在世界女子職業網球協會（WTA）250等級伯明罕網球賽奪冠後，謝淑薇本週改與美國女將史蒂芬斯（Sloane Stephens）合作，參加在英國舉行、WTA500等級伊斯特本網球賽，持續為7月草地大滿貫溫布頓網球錦標賽熱身。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「台美聯軍」在女雙首輪輕鬆過關，以2個6比3擊敗中國組合王曦雨與王雅繁，然而今天與英國組合達特（Harriet Dart）與路絲登（Maia Lumsden）正面交鋒、爭取4強門票，卻遭遇挑戰。

首盤「台美聯軍」在首局順利保發後，不過接下來3個發球局皆失手，導致以1比6率先讓出，所幸「台美聯軍」在第2盤即時找回狀態，同樣回敬3度突破對手發球局，以6比3扳回一城。 進入決勝搶10局，「台美聯軍」接連失分，一度陷入0比5落後局面，在無力追趕的情況下，最後以1比10落敗，無緣搶下女雙4強門票。

而另名台灣網球女將詹皓晴則與俄羅斯搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）在德國巴特洪堡公開賽繼續合拍，兩人在女雙8強戰以6比0、6比3力退日本青山修子、塞爾維亞克魯尼奇（Aleksandra Krunic）的組合，勇闖女雙4強。

關鍵字： 謝淑薇網球詹皓晴

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／「詹皇之子」獲湖人選秀　NBA史上首對父子檔誕生

快訊／「詹皇之子」獲湖人選秀　NBA史上首對父子檔誕生

驚險！大谷翔平差點被界外球擊中　球僮徒手接住成英雄

驚險！大谷翔平差點被界外球擊中　球僮徒手接住成英雄

霸威斯狀態很不好　樂天教頭對舒治浩說重話

霸威斯狀態很不好　樂天教頭對舒治浩說重話

UBA世新男籃驚傳解散！校方強調「尚未正式定案」

UBA世新男籃驚傳解散！校方強調「尚未正式定案」

雙安3打點本季首次MVP　馬傑森在意守備有失誤

雙安3打點本季首次MVP　馬傑森在意守備有失誤

捨棄中信兄弟正式合約　林逸翔重新選秀爭取更好身價

捨棄中信兄弟正式合約　林逸翔重新選秀爭取更好身價

統一8局「逼攻」！兄弟一瀉千里拱手送猛獅5連勝

統一8局「逼攻」！兄弟一瀉千里拱手送猛獅5連勝

24歲呂偉晟告別球場　恩師陳瑞振透露當年差點旅外

24歲呂偉晟告別球場　恩師陳瑞振透露當年差點旅外

K湯掰了？勇士願給喬治4年頂薪　積極兜售保羅、威金斯

K湯掰了？勇士願給喬治4年頂薪　積極兜售保羅、威金斯

樂天狂掃15安穩住第二　富邦連3半季勝率沒有5成

樂天狂掃15安穩住第二　富邦連3半季勝率沒有5成

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

熱門新聞

快訊／「詹皇之子」獲湖人選秀　NBA史上首對父子檔誕生

驚險！大谷翔平差點被界外球擊中　球僮徒手接住成英雄

霸威斯狀態很不好　樂天教頭對舒治浩說重話

UBA世新男籃驚傳解散！校方強調「尚未正式定案」

雙安3打點本季首次MVP　馬傑森在意守備有失誤

捨棄中信兄弟正式合約　林逸翔重新選秀爭取更好身價

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／「詹皇之子」獲湖人選秀　父子將合體上陣

2球僮徒手接球救大谷翔平

3霸威斯很不好　樂天教頭對舒治浩

4世新男籃將解散？校方：未正式定案

53打點本季首MVP　馬傑森在意失誤

最新新聞

1海盜張弘稜7局失1分繳旅美代表作！

2性騷男選手遭禁賽！韓19歲滑冰女神：開玩笑

3批PLG票選亂七八糟！林書豪道歉

4賈吉大聯盟明星賽人氣王　大谷國聯DH首位

5被擊倒後再站起來！今永擺脫陰霾

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平本季第24轟　生涯擊球初速「最慢轟」

街舞圈力挺！孫振忍傷跳進奧運　「想看霹靂舞在奧運能多嗨」

每場都當成最後一戰來拚！　雷千瑩談射箭隊換血是好現象

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

大谷翔平6月累計9轟　連2戰開轟前東家天使

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

獨／愛爸陳屍寵物店 曾求鄰居放條生路｜20240627 ET午間新聞

毛孩吃不下！炎夏、高齡、牙疾都可能 獸醫師一招「濕+乾」搭配營養美味兼具

41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」　淚揭取卵9次辛酸..初期「2度血崩」

寵物店老闆亡...2樓屋主怒控　曝拒簽原因：修繕是自行出資
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366