連10場有打點破隊史紀錄！　大谷：壘上常常有跑者

"THE MARVELOUS ONE. SHOHEI OHTANI HAS DONE IT AGAIN." pic.twitter.com/1nu7z46RmP — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) June 27, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

道奇日籍球星大谷翔平連續2場比賽首打席開轟，連10場比賽有打點，打破道奇隊史紀錄，但大谷卻十分謙虛，認為這是因為常常有跑者在壘上。

大谷近況火熱，近6戰敲5轟，更是連2場比賽在首打席就開轟，連10場打點打破原本由坎帕內拉（Roy Campanella）、賈蘭（Augie Galan）、布朗（Eddie Brown）所保持的道奇隊史紀錄。

賽後被問到打破紀錄時的感想，他說，「這段時間壘上常常有跑者在壘上，我主要專注於自己的打擊上，結果就有了打點。」

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最近化為「6月狂谷」的大谷，這個月敲出11轟，繳出打擊三圍0.310／0.425／0.736的成績，大谷表示，「隨著賽季的進行，逐漸適應了比賽，並且在賽季中不斷改進自己的狀態，目前可能處於比較好的階段，希望我能持續這種狀態，並保持到賽季結束。」

另外，大谷認為揮擊好球最重要，只要做到這點，就代表有不錯的揮棒及站姿。

他也盛讚今天先發投手史東（Gavin Stone）的完投完封，「非常棒，他投得節奏非常快，幾乎沒注意到比賽就結束了。」

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）