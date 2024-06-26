陳柏豪驚險守成半季20救援達標！桃猿斬斷兄弟5連勝

▲樂天桃猿守護神陳柏豪。（圖／樂天桃猿提供）

記者簡名杉／綜合報導

樂天桃猿今(26)日客場踢館中信兄弟，兩隊此役打線都「卡彈」，但猿隊前2局就靠著朱育賢、林立的安打打下2分，兄弟則在3局才由陳俊秀的陽春彈破蛋，落後1分的兄弟，在6局、9局都有追平機會，但卻沒能把握住，最終猿隊由守護神陳柏豪驚險守成，以2比1險勝，斬斷兄弟5連勝。

兄弟此役推出王牌洋投艾士特掛帥主投，沒想到首局就破功，陳晨威藉由失誤上壘，隨後梁家榮、朱育賢的接續安打，為桃猿先馳得點；次局猿隊靠著保送及安打再度攻佔得點圈，接著林立敲出適時安打，幫助桃猿取得2分領先。

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2局下半兄弟馬上反攻，許基宏、曾頌恩、高宇杰三支短程安打，在一人出局後，將壘包填滿，但岳東華的游擊方向平飛球形成另類雙殺，化解兄弟攻勢。

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陳俊秀在3局下半終於給老東家回應，左外野方向陽春彈棒打桃猿洋投魔神樂，為兄弟追回1分，但兄弟的攻勢也到此為止，6局下一人出局，二、三壘有人的機會沒能把握住，9局下兩人出局、三壘有人的情況下也沒能突破桃猿守護神陳柏豪，最終無緣連勝紀錄。

陳柏豪今天面對老東家於9局下半1分領先的情況下登板救援，雖然兩人出局後，一度因為暴投讓對方跑者站上三壘壘包，但他成功讓高宇杰擊出右外野飛球守下比賽，收下上半季第20次救援成功，是繼2017年的陳禹勳之後，史上第二位上半季就斬獲20次以上救援成功的中職選手。