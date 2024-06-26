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台鋼雄鷹下半季6大主題日7／1開放售票　8月大巨蛋主場暫不預售

▲台鋼雄鷹下半季主題日及門票預售 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹下半季主題日及門票預售 。（圖／台鋼雄鷹提供）

體育中心／綜合報導
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中華職棒下半球季將於7月5日（五）開打，台鋼雄鷹下半季推出6檔主題活動，下半季主場例行賽的預售票資訊公布，將於7月1日起開放預售。

台鋼雄鷹下半季的主題日活動，7月13日、14日「ALL in鷹」是7月唯一假日主場，在澄清湖球場出戰樂天桃猿，選秀新星光榮入陣，戰力大補血。

8月3日是「雄好宅」居家主題日，在澄清湖球場出戰統一獅。

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台鋼雄鷹8月10日、11日再前進到台北大巨蛋，舉辦「心動時刻」韓風主題日，對手是中信兄弟，期待再締造主場票房新高。

8月24日、25日是屬於國軍主題日「鷹勇戰士」，在澄清湖球場迎戰味全龍，雄鷹戰隊制霸空域，保家衛國，鷹援軍集結，一起守護主場。

來到9月，台鋼雄鷹在9月7日、8日是「復古雷公日」的FALA正港鷹雄，一起坐上時光機回到1997年，高雄在地職業棒球隊始祖。而9月20日、22日是佛光山聯名主題日「覺察多巴胺」。

台鋼雄鷹下半季門票在7月1日開放預售，先由鷹國皇家優先購票，再來是一般季票優先購票，7月2日則是鷹國人優先購票，7月2日下午4點30分全面開放購票。

本次開放預售不包含8月9日到8月11日的台北大巨蛋場次，該場次購票時間另行公告。9月7日、8日的「FALA正港鷹雄」主題日，全區加價100元。

▲台鋼雄鷹下半季主題日及門票預售 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹下半季主題日及門票預售 。（圖／台鋼雄鷹提供）

關鍵字： 中職棒球

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