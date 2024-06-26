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勇士拚走出谷底！　「超級球星」被爆有望與柯瑞組新搭檔

▲▼勇士柯瑞、保羅、快艇喬治。（圖／CFP）

▲昔日場上對戰的勇士柯瑞與快艇喬治，有機會成為隊友。（圖／CFP）

記者張靖榕／綜合外電報導

上一季未打進季後賽的勇士，面臨浪花兄弟拆夥的局面，美國名記者史坦（Marc Stein）就爆料，對K湯(Klay Thompson)續約冷處理的勇士，積極想交易快艇隊的球星入陣，與柯瑞（Stephen Curry）共組新搭檔。

現年34歲的喬治若不執行2024-25賽季價值4880萬美元的球員選項，今夏就能恢復自由身，史坦認為，不論選秀結果怎麼樣，喬治的動向都會是本周話題焦點。因為快艇不願意提供給喬治一份比隊友雷納德(Kawhi Leonard)更大的合約，也只願意給喬治短約，而不是他希望的長約，喬治選擇「迫使快艇交易他，這種情況越來越可能發生。」

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狀況一旦發生，史坦爆料，勇士將積極爭取交易喬治，甚至願意以庫明加(Jonathan Kuminga)當作交換籌碼；然而他也強調，勇士只有在有機會換到大咖時，才會同意將庫明加交易出去。

喬治生涯9度入選過全明星賽、6度入選年度球隊，上季在快艇交出，平均22.6分、5.2籃板、3.5助攻成績單，已靠各種實績證明自己是聯盟頂級球星。

關鍵字： NBA籃球勇士隊快艇隊Paul GeorgeStephen Curry

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